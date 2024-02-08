國民黨喊17日臨時會 柯建銘：義和團作秀不懂程序

國民黨立法院黨團昨天下午宣布連署，最快2月17日立法院開議前召開臨時會，邀請行政院長陳建仁率相關首長為瘦肉精事件專案報告。民眾黨立法院黨團表示樂觀其成。

民進黨團總召柯建銘今天表示，開臨時會一定要朝野協商，協商沒結論就舉行談話會表決，還要透過程序委員會來排議程。立法院開工日是14日，開臨時會必須先由黨團連署，並由院長發朝野協商通知，但立法院20日就要開議，如此作法不只時間不夠、來不及，且一點意義都沒有，若要陳建仁20日專案報告，這部分沒問題，就開議前來協商，民進黨會面對。

柯建銘反問，國民黨在做什麼秀？要作秀連程序都不懂？國民黨團是一群義和團嗎？立法院是藍白合過半就可以為所欲為的地方嗎？