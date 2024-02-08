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政府禁赴陸旅遊團 馬英九：政府不與大陸溝通是最大問題

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
今為小年夜，前總統馬英九早起赴興隆市場，向民眾拜早年，發送紅包袋、春聯。國安會前秘書長蘇起近期出版新書，批馬英九「格局小」，馬今接受媒體聯訪，表示他的格局一點都不小，他與中共總書記習近平在新加坡碰面，這是過去不曾發生的。記者屈彥辰／攝影
今為小年夜，前總統馬英九早起赴興隆市場，向民眾拜早年，發送紅包袋、春聯。國安會前秘書長蘇起近期出版新書，批馬英九「格局小」，馬今接受媒體聯訪，表示他的格局一點都不小，他與中共總書記習近平在新加坡碰面，這是過去不曾發生的。記者屈彥辰／攝影

民進黨政府禁止遊客組團赴陸，前總統馬英九表示，兩岸之間一定要以和為貴，不和的話，累積下來將來成為衝突理由，希望政府處理這些問題小心寬容，不要造成不必要困擾。根本不需要大張旗鼓鬧，兩岸之間最大問題是我方政府從不跟大陸溝通，怎麼會有這樣的政府。

馬英九擔任總統時的國安會秘書長蘇起最近出版新書，他在書中批評馬英九格局小。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，馬英九很感謝蘇起任內對國家和政府團隊的幫助，不會去回應他們的評語。他為蘇起的評語感到深深遺憾，他從未聽過前總統陳水扁的國安會秘書長或相關部屬，在離任後對扁有過惡言，這大概是民進黨與國民黨的不同，凸顯國民黨現在要團結與重返執政的困境。

馬英九上午到興隆市場，向民眾拜早年，發送紅包袋與春聯，民眾看到馬英九都相當熱情。對於蘇起的批評，馬英九說，他的格局一點都不小，不理解蘇起在說什麼，兩岸簽了23項協議，他與中共總書記習近平在新加坡碰面，這是過去不曾發生的。

馬英九說，他的新年新希望是中華民國風調雨順颱風小，國泰民安出口多。

今為小年夜，前總統馬英九早起赴興隆市場，向民眾拜早年，發送紅包袋、春聯。馬英九隨後將前往興安宮、景美福興宮，走春參拜、發放春聯和紅包袋。記者屈彥辰／攝影
今為小年夜，前總統馬英九早起赴興隆市場，向民眾拜早年，發送紅包袋、春聯。馬英九隨後將前往興安宮、景美福興宮，走春參拜、發放春聯和紅包袋。記者屈彥辰／攝影

國安會 蘇起 馬英九

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