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藍營百里侯鐵三角 地方包圍中央

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱邱書昱陳秋雲鄭國樑賈寶楠／連線報導
台中市長盧秀燕領軍「台中幫」，她堅持食安，有幾分證據講幾分話。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕領軍「台中幫」，她堅持食安，有幾分證據講幾分話。記者陳秋雲／攝影

立法院年後開議，新國會戰國時代將出現「打群架」模式。六都百里侯領軍地方立委，爭建設、搶預算，以台中市長盧秀燕「台中幫」、台北市長蔣萬安「台北幫」、桃園市長張善政「桃園幫」的「鐵三角」聲勢浩大，藍營明星百里侯展現地方包圍中央氣勢；新國會朝野攻防牽動政局發展，各陣營已在2026、2028「超前布局」。

中台灣國民黨立委席次亮眼，盧秀燕居功厥偉，國民黨這次斬獲台中區域6席、原住民1席、不分區1席，加上南投2席、彰化1席，共計11席立委，約占國民黨團五分之一。立委江啟臣表示，「未來在立法院，可以成為台中的團隊，甚至和中彰投成為中部團隊。」盧秀燕是中台灣領袖、剛當選立院副院長的江啟臣則扮演國會火車頭，「台中幫」如虎添翼。

國民黨市黨部主委顏文正說，盧秀燕已是民進黨2028假想敵，對手未來將技術性卡關、利用網路側翼打盧，都在所難免。但國會台中隊就是盧秀燕的底氣，目前最重要的是市政推展順利、立委有表現，等於為盧秀燕的熱度添柴火。

據了解，蔣萬安過完年後將約「台北幫」國民黨5席立委，針對北市建設凝聚共識，包括捷運興建、社子島開發等；另外，全國性議題包括疫苗、食安等，北市立委將在國會監督，北市府則扮演與中央競合的關鍵角色。

立委李彥秀說，國民黨北市5席立委加上「台北隊長」蔣萬安領軍打團體戰，盤整地方需要落實的政策，民意在哪裡，國民黨監督的力道就在那裡，「台北幫要做的，就是要符合人民的期待」。

張善政佛系領軍國民黨6席桃園立委「全壘打」，被封為「隱形冠軍」。資深立委呂玉玲、萬美玲、魯明哲說，立委和市長同黨派，有利爭取更精準的建設和經費。國民黨桃園市黨部主委黃敏恭說，桃園3席連任立委經驗豐富，3席新人也「有備而去」，隨時都要就戰鬥位子。

藍營人士說，台北幫、台中幫、桃園幫等團隊合作，對國民黨2026的政治效應有兩個層面：一、政績是選舉的基礎，一定要推動有感政績；二、推動政策議題的連結，即便國會必須政黨對決，但各地政府的地方聲音也有助於修法。不過，國民黨在南台灣的「真空狀態」，仍是未來的最大罩門。

國民黨 盧秀燕

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