唐鳳、小池百合子會面 盼台日持續合作「數位道」

數位部長唐鳳今（7）日接見日本東京都知事小池百合子女士訪團一行人，就強化數位合作、數位轉型與產業交流等議題交換意見。唐鳳指出，去年台灣與日本在總統盃黑客松國際松上密切合作，數位產業署也率團訪日推動5G應用交流，期盼台日秉持「數位道（デジ道）」共通理念，持續進一步合作與交流。

唐鳳表示，我國推動數位轉型強調國際合作，並重視公民社群參與，以提升政府數位服務發展能量。台灣自2019年起舉辦總統盃黑客松國際松，去年與日本東京都知事盃黑客松合作宣傳、擴大參與，感謝東京都副知事宮坂學協助拍攝宣傳國際松徵件影片，去年共收到逾30國的60件作品投件，創歷年新高。期待今年國際松可以進一步跟東京都合作，擴大參與隊伍數、激盪出更多創意。

數位產業署致力推動5G專網，加速產業導入進行數位轉型，唐鳳指出，為推動5G專網應用交流並力促臺日數位產業合作，數產署長呂正華去年率團訪日，瞭解日本推動導入Local 5G經驗及作法，並與資策會共同參加東京「自治體・公共WEEK展」，展示台灣業者的5G、AI（人工智慧）、AR（擴增實境）/VR（虛擬實境）等技術應用方案，也在東京與總務省總合通信基盤局針對台日數位產業發展進行意見交換，成功開啟台日數位產業合作與促進5G專網相關法規、技術、應用交流合作的新篇章。

唐鳳表示，台灣與日本有著共同理念「數位道（デジ道）」，也就是以全民為本、不遺落任何人的數位共融精神，期盼在這樣的共通基礎上，能與日本和東京都有更多的交流與合作。

小池百合子則於會中分享日本東京都的數位轉型作法，指出東京都已成立數位專責部門，期盼讓1400萬東京都民享受到數位轉型的便利；小池百合子也感謝唐鳳曾多次以線上方式參加東京都主辦的數位領域相關活動，期盼持續透過台日合作，讓東京都知事盃黑客松能獲得更好的成果。

東京都此行訪團由小池百合子知事率團，訪團成員包含東京都外務長關口昇、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之、東京都政策企劃局理事佐藤章、東京都數位服務局數位服務推廣總監巻嶋國雄等人。