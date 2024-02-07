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新戰國時代／新北「侯友宜接班人」挑戰大 2026預估藍綠白三腳督

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜主持道安會報，下一位接班人受關注。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜主持道安會報，下一位接班人受關注。記者李成蔭／攝影

國民黨已在新北執政18年，看似基礎穩定，但因市長侯友宜問鼎總統大位落敗，藍軍士氣受挫，2026如何延續執政成為藍營一大考驗。新北市副市長劉和然說，「問題不在於做得久不久，在於做得好不好，市民感受重於一切」。

新北人口是全台之冠，藍綠白2026兵家必爭之地，侯友宜如何帶領藍軍固守城池，穩穩地交接給下一棒，成為「後侯友宜時期」的挑戰。

新北有12席區域立委，2024一役戰績打平，藍綠各占6席，足以相互抗衡。相較於4年前綠9席、藍3席局面，新北藍營立委如今在國會話語權大增。劉和然表示，侯市長施政一向不分藍綠，只要是地方有建設需求，不論立委黨籍是藍還是綠，侯都願意拜訪、請託，堅持「藍綠放兩邊、市民擺中間」。

2026新北市長熱門人選，包括劉和然、2024得票最高的立委洪孟楷、台北市副市長李四川、民進黨三連霸立委蘇巧慧等人。國民黨新北市黨部主委黃志雄說，2026新北「三腳督」機會相當高，須未雨綢繆，無論組織或政策，要將民眾黨當假想敵，做出一定程度區隔。2024有2名國民黨議員進國會，如何找到新血補上，也是重要一環。

侯友宜競選2024總統新北競總總幹事李乾龍說，侯內心有盤算與定見，旁人暫時不便給過多意見，新北必須傳承穩妥，否則會愧對新北市民。

劉和然是侯友宜請假期間的代理市長，戰鬥力、論述力不錯，困境是識別度、知名度偏低。劉和然近來態度轉趨低調，盡可能不受訪，他說，就是全力拚市政，加倍回報市民。近劉人士說，劉的考量包括侯友宜剛回市府，敗選後氣氛低迷，且侯是現任市長，他太凸顯自己對侯不夠尊重，再顧及國民黨棒打出頭鳥文化，太早出頭會造成消耗，不利後續布局。

洪孟楷表示，侯市長施政有五星級表現，侯團隊一向做實事，不急於思考2026選舉，國民黨在新北有6席立委，應該中央地方一條心共同打拚，綠營也應該加入為新北市民爭取預算，交出施政成績單，就是國民黨延續執政最佳利器，眼下最重要任務是為市民拚經濟、拚建設、拚發展。

立法院副院長江啟臣也曾被點名，他的小舅子、新北市議員劉哲彰指出，距2026選舉還有一段時間，地方選舉變化因素多，須扎實經營；國民黨2026誰上陣還不得而知，推測侯友宜會循國民黨主席朱立倫模式推薦人選；有志要參選者必須趕緊經營，例如外傳洪孟楷有意更上一層樓，洪主場在北海岸，其他區域如何拓票要多花心力。

劉哲彰說，江啟臣昔日在學界或政府單位服務期間住新店，又是新北女婿，與新北有淵源，確實很多人鼓勵江出馬選新北市長，但台中人對江有很高期待，他評估江較可能續留台中，且江剛當選立院副院長，還有很多事情要做，動向明年才會比較明朗。

侯友宜 劉和然 國民黨 洪孟楷 蘇巧慧

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