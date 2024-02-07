快訊

赴陸旅遊團即日起停招 賴清德發聲了：遺憾中國未釋善意

罵聲一片！組團赴陸突襲喊卡「年夜飯恐難嚥」 業者喊要賴清德說明

獨／不接民眾黨中央委員！盧秀燕延攬蔡壁如入府 預計農曆年後上任

賴清德啟動三大黨務革新 勉從政同志生活要簡約

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨主席賴清德。本報資料照片
民進黨主席賴清德。本報資料照片

民進黨主席賴清德今天在民進黨中常會表示，將三大面向啟動黨務革新，包括黨務系統組織再造、宣傳溝通平台再升級、舉辦國家希望工程議題論壇，啟動社會溝通等，賴也說，大家的一言一行都要能夠對得起默默支援民進黨的台灣人民，這是責任。

賴清德指出，首先是黨務系統組織再造，民進黨長期以來的核心價值，就是世代合作、培養人才，讓黨務組織活化並且培育新世代的公共事務人才，為黨培育人才、為國家舉才。目前兩位副秘書長何博文、翁世豪已就位，社運部主任由江志銘出任，也委請資深黨務幹部廖韶吟擔任秘書處主任。

賴清德表示，第二是宣傳溝通平台再升級，因應社群與新媒體世代的來臨，黨部未來將與府、院、黨團更緊密聯繫與合作，透過讓黨部官方社群平台的紛絲擴增計畫、新媒體工具再升級，以黨部為驅動引擎，讓未來執政團隊與社會溝通、尤其是與新世代的對話，更全面、更進化、更具社群親近化。

賴清德指出，第三是舉辦國家希望工程議題論壇，啟動社會溝通。大選期間提出的國家希望工程藍圖，其中以「健康台灣」、「投資未來世代」最為急迫且重要，選後即要求幕僚展開籌備作業，將於年後舉辦兩大議題論壇研討會，以廣納各界建言、擴大社會溝通兩大目標，展開國家希望工程前期作業，讓交接期間沒有空窗期，為新政府上任前的重點執政方針，做前期準備，更即刻回應社會期待。

賴清德表示，有注意到網路上，有許多支持者正在申請加入民進黨，希望能夠以黨員的身分一起讓民進黨更好，也讓台灣更好，這樣支持者當中有不少是20多歲的年輕人，讓他非常振奮，也請黨部制定計畫，持續號召青年入黨。

賴清德也分享一個小故事，最近網友「溫蒂」在社群媒體Threads上，分享她阿嬤，在今年的投票日後過世，阿嬤生前願望就是進投票所，為賴清德投下一票。而溫蒂在整理阿嬤過世之前影片的時候，意外發現，溫蒂的阿嬤在2022年的母親節時，特別許下願望，表示一定要撐到2024年，因為她要投給賴清德。不幸的是，她在今年1月13日投票日當天，因為阿嬤本身就肺部纖維化病情加劇，投下票之後突然喘不過氣來，在投票所倒下，經搶救後仍然離開人世。

賴清德說，看到這個新聞當然很感動，希望大家都能夠深刻感受到，民進黨是台灣的本土政黨，是為廣大台灣社會民眾而存在，很多支持者是不計一切、不計較利害在支持，在目前民眾高度關注執政黨，從政同志生活應該要簡約，避免引起不必要的困擾，然後傷害民進黨形象，這樣才無愧於溫蒂阿嬤等許多人對民進黨無條件的支持。

民進黨 賴清德 阿嬤

延伸閱讀

罵聲一片！組團赴陸突襲喊卡「年夜飯恐難嚥」 業者喊要賴清德說明

新戰國時代／南二都綠委全壘打 接班人大戰埋2026內訌引信？

瘦肉精事件 黃揚明：鬥雞型官員讓賴清德看看什麼叫政治掛帥

蘇起斷言兩岸關係在賴清德任內「Game Over」 揭中共出這招逼談判

相關新聞

新戰國時代／藍營「鐵三角」地方包圍中央 牽動2026、2028超前布局

立法院年後開議，新國會戰國時代將出現「打群架」模式。六都百里侯領軍地方立委，爭建設、搶預算，以台中市長盧秀燕「台中幫」、...

新戰國時代／南二都綠委全壘打 接班人大戰埋2026內訌引信？

民進黨「南二都」14席立委全壘打，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲二任屆期任滿，接班人大戰恐埋下2026綠營內訌引信，尤其...

黃國昌喊王必勝下台「陳建仁繼續包庇嗎？」

台中市政府公布台糖安心豚梅花肉片複驗結果，檢出應為零檢出的乙型受體素（俗稱瘦肉精）西布特羅（Cimbuterol）0.0...

國民黨：王必勝還在出國度假？ 應立刻回國處理毒豬

台糖豬肉複驗依然驗出瘦肉精西布特羅，國民黨立法院黨團說，衛福部次長王必勝傳聞人在國外度假，難怪當初要指責台中市府太早公布...

賴清德啟動三大黨務革新 勉從政同志生活要簡約

民進黨主席賴清德今天在民進黨中常會表示，將三大面向啟動黨務革新，包括黨務系統組織再造、宣傳溝通平台再升級、舉辦國家希望工...

「贏者為王、中央必勝」心態不改 盼執政黨謙卑恐想太多

吵了多日的台中市政府驗出瘦肉精事件，食藥署今天公布台糖豬肉雙軌複驗結果，檢出西布特羅0.001ppm。原本怒指中市府的中央行政機關，如今「雞喙變鴨喙」，衛福部次長王必勝第一時間手機關機。複驗結果證明，面對中央與地方的爭議，中央既不是「王」，更不是「必勝」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。