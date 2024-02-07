賴清德啟動三大黨務革新 勉從政同志生活要簡約

民進黨主席賴清德今天在民進黨中常會表示，將三大面向啟動黨務革新，包括黨務系統組織再造、宣傳溝通平台再升級、舉辦國家希望工程議題論壇，啟動社會溝通等，賴也說，大家的一言一行都要能夠對得起默默支援民進黨的台灣人民，這是責任。

賴清德指出，首先是黨務系統組織再造，民進黨長期以來的核心價值，就是世代合作、培養人才，讓黨務組織活化並且培育新世代的公共事務人才，為黨培育人才、為國家舉才。目前兩位副秘書長何博文、翁世豪已就位，社運部主任由江志銘出任，也委請資深黨務幹部廖韶吟擔任秘書處主任。

賴清德表示，第二是宣傳溝通平台再升級，因應社群與新媒體世代的來臨，黨部未來將與府、院、黨團更緊密聯繫與合作，透過讓黨部官方社群平台的紛絲擴增計畫、新媒體工具再升級，以黨部為驅動引擎，讓未來執政團隊與社會溝通、尤其是與新世代的對話，更全面、更進化、更具社群親近化。

賴清德指出，第三是舉辦國家希望工程議題論壇，啟動社會溝通。大選期間提出的國家希望工程藍圖，其中以「健康台灣」、「投資未來世代」最為急迫且重要，選後即要求幕僚展開籌備作業，將於年後舉辦兩大議題論壇研討會，以廣納各界建言、擴大社會溝通兩大目標，展開國家希望工程前期作業，讓交接期間沒有空窗期，為新政府上任前的重點執政方針，做前期準備，更即刻回應社會期待。

賴清德表示，有注意到網路上，有許多支持者正在申請加入民進黨，希望能夠以黨員的身分一起讓民進黨更好，也讓台灣更好，這樣支持者當中有不少是20多歲的年輕人，讓他非常振奮，也請黨部制定計畫，持續號召青年入黨。

賴清德也分享一個小故事，最近網友「溫蒂」在社群媒體Threads上，分享她阿嬤，在今年的投票日後過世，阿嬤生前願望就是進投票所，為賴清德投下一票。而溫蒂在整理阿嬤過世之前影片的時候，意外發現，溫蒂的阿嬤在2022年的母親節時，特別許下願望，表示一定要撐到2024年，因為她要投給賴清德。不幸的是，她在今年1月13日投票日當天，因為阿嬤本身就肺部纖維化病情加劇，投下票之後突然喘不過氣來，在投票所倒下，經搶救後仍然離開人世。

賴清德說，看到這個新聞當然很感動，希望大家都能夠深刻感受到，民進黨是台灣的本土政黨，是為廣大台灣社會民眾而存在，很多支持者是不計一切、不計較利害在支持，在目前民眾高度關注執政黨，從政同志生活應該要簡約，避免引起不必要的困擾，然後傷害民進黨形象，這樣才無愧於溫蒂阿嬤等許多人對民進黨無條件的支持。