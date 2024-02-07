影／驗出瘦肉精 黃國昌：呼籲陳建仁不要包庇王必勝
民眾黨今天中午12時在台大國際會議中心舉行中央委員會，民眾黨主席柯文哲在11時40分左右抵達，面對媒體提問瘦肉精問題，柯文哲微笑不答快步走進會議室。
立委黃國昌在12時左右抵達，對於瘦肉精問題他表示正在農曆新年前夕，家家戶戶都在採買食材，現在發生這麼重大的食安事件，中央跟地方政府不同調，引發消費者相當大的恐慌，民眾黨希望中央和地方能共同協力，平息這個食安風暴，有問題、有疑慮的食品都應該溯源而且要擴大採檢，令人遺憾的是當消費者如此恐慌時，衛福部次長王必勝竟然把食安問題當成是政治攻擊的武器，民眾黨團認為非常不妥，也發出聲明希望政府能嚴肅處理這次食安事件，早日恢復民眾信心，至於衛福部次長王必勝已經不適任，應該自行下台，呼籲行政院長陳建仁不要包庇自家人。
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