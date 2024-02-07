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趙少康：滿腦子政治思考的王必勝 應該下台謝罪

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
資深媒體人趙少康在臉書發文指出，有就是有，科學精神就是有一分證據說一分話，公開透明才能確保食安不被人為干預，台中市府做了最好的示範。滿腦子政治考量的衛福部次長王必勝，該為了罔顧國人食安下台謝罪。圖／擷自趙少康臉書
資深媒體人趙少康在臉書發文指出，有就是有，科學精神就是有一分證據說一分話，公開透明才能確保食安不被人為干預，台中市府做了最好的示範。滿腦子政治考量的衛福部次長王必勝，該為了罔顧國人食安下台謝罪。圖／擷自趙少康臉書

台糖豬肉複驗驗出含有瘦肉精西布特羅，資深媒體人趙少康在臉書發文，科學精神就是有一分證據說一分話，公開透明，才能確保食安不被人為干預，台中市府做了最好的示範。滿腦子政治考量的衛福部次長王必勝，該為了罔顧國人食安下台謝罪。

趙少康說，衛福部高官都是受過完整科學教育的，有幾分證據說幾分話，沒有做過檢驗就質疑台中市府的檢驗，完全沒有科學素養與實事求是的精神，顯示出民進黨大官的大膽、蠻橫、粗魯與專斷，政治能把人的眼睛與心靈遮蔽到這種地步，相當可怕。

趙少康表示，為昭公信，台中市府邀請衛福部食藥署代表、專家，以及台糖公司代表，一起進行台糖肉品複驗，又檢出含有0.002 ppm西布特羅（瘦肉精），連送交食藥署驗的也有瘦肉精殘留。根據法規，在台灣，肉品不得檢出瘦肉精就是不得檢出，地方政府檢出瘦肉精，當然要第一時間立即發布警示，避免更多人吃下肚，這就是台中市長盧秀燕負責的態度。

趙少康指出，衛福部質疑台中市政府太早公布檢測結果，中央要重新檢驗，王必勝卻在衛福部還沒有取得檢驗結果下，就公開質疑台中市政府檢驗結果，難道王必勝有把握，衛福部驗出來的一定是零檢出，還是即使有檢出，也能用蓋牌法掩飾真相。

趙少康說，民進黨執政八年來，只要對自己不利的，一律封存，台糖肉品事件再度證明，我國的衛福部違背專業、良心，難怪到現在為止，都測不出一件含有萊克多巴胺的進口美豬，把關人民健康的衛福部，是最不該分顏色的部會，民進黨的衛福部官員，卻成為民進黨第一線的政治攻防工具，真是人民的悲哀。

趙少康表示，這次事件讓衛福部相當丟臉，王必勝下台只是剛好而已，一點不冤枉，私領域的事，或許可以輕放，但罔顧人民的食安，棄守專業，已經沒資格當衛福部次長，不要再一次丟衛福部的臉。

衛福部 趙少康

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