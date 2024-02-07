影／台糖豬複驗檢出瘦肉精 傅崐萁籲王必勝下台
台糖冷凍梅花豬肉片日前遭台中市府驗出含瘦肉精「西布特羅」，台中市食安處和衛福部食藥署今天公布複驗結果，皆檢出西布特羅，國民黨立法院黨團總召傅崐萁、立委羅智強、立委王鴻薇、立委葛如鈞在立法院舉行記者會，要求衛福部次長王必勝下台，並要行政院長陳建仁在開議前專案報告。
台中市食安處和衛福部食藥署今天各自公布複檢結果，台中市檢出西布特羅0.00２ppm，食藥署也說檢出0.001ppm西布特羅。傅崐萁要求陳建仁院長在2月20日開議前，必須要有專案報告，衛福部次長王必勝請辭下台。
傅崐萁表示，全世界對西布特羅零容忍，竟在國營事業台糖安心豬身上出現，國人能相信誰？並肯定台中市長盧秀燕及台中市府讓真相大白。
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