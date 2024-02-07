蘇起新書評馬英九 朱立倫：還是肯定他對台灣貢獻

國安會前秘書長蘇起昨天在廣播專訪指前總統馬英九看不到大格局，小事管太多，遇到挫折就退縮，有棄車保帥的習慣。國民黨主席朱立倫今天表示，不管是哪一位前總統，都對國家有貢獻；他昨天拜會馬英九，還是要肯定馬英九過去對台灣的貢獻。

朱立倫今天在國民黨中央黨部出席春聯揮毫活動，他說，每一位前總統對國家都有貢獻，他昨天去看馬英九，跟他聊了許多，馬英九關心區域安全，台灣未來，我們還是要肯定馬總統過去對國家的貢獻。

對於學者喊話國民黨改革，爭取青年認同，朱立倫指出，國民黨不但要年輕化且要加速，不管是黨重要幹部、黨工愈來愈年輕，要培育更多年輕人加入黨公職。他舉例，2022年給予青年加權100%；這次國民黨提名15位40歲以下立委候選人，當選10位。面對2026年的挑戰，歡迎更多年輕人加入，成為黨提名的議員或民代候選人。