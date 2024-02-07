即時短評／王必勝咄咄逼人 看盧秀燕反守到攻

台中市食安處檢出台糖安心豚五花肉片含瘦肉精，原本單純的年前節例行篩檢，卻演變摻入政治的食安「走味」事件，台中市堅持「有幾分證據幾分話」，不料中央開記者會，和廠商站在一起打中市府，王必勝意有所指酸「為何急於公布」，意猶未盡深夜還摃上盧秀燕，「危機處理考驗雄心壯志領導者？」，讓盧秀燕「瞠目結舌」，開砲轟到底要顧人民？還是顧廠商？

台中市對食安把關一向嚴格，不但修訂台中市食安自治條例，規範豬肉及其製品不得含有瘦肉精，一律皆「零檢出」， 如有檢出即依規裁罰。行政院則認為牴觸中央法，函告無效。盧秀燕甚至當面向美國在台協會前處長酈英傑表態反萊豬，要「遵從人民的聲音」。由此可見盧秀燕對食安的態度，另反對日本核食、要求校園禁用進口混蛋，多次走過食安風暴。

這次例行性的年節篩檢，檢出台糖豬肉門含瘦肉精，市府認為實驗室與採購的專業高端儀器，都經衛福部認證，投與流程全採中央SOP，且為求謹審反覆初驗22次，一再耐心說明經過。其間，衛福部及其他單位都陸續要求食安處不要公布結果，但依食安法，如不及時公布就算瀆職，食安處備受質疑與苛責，壓力空前大。

中央記者會前，台中市一直採取守勢，但王必勝與綠委對於中是檢驗報告不信任，咄咄逼人，甚至提出五大荒謬，批評衛福部自己認證的實驗室，另王必勝暗諷盧秀燕有雄心壯志，但危機處理似乎不行。盧秀燕在食安風波一直未公開發言，但最後對王必勝等人打壓基層公務員，又把食安個案政治化，激怒盧秀燕，昨在市政會議表示「不以為然」、「瞠目結舌」等嚴厲口氣回擊。

盧秀燕的中市府從頭到尾是依食安法行事，並沒有要政治操作，但例行性的工作卻遭抹黑，可能要問王必勝不等複驗結果，與地方合作溯源查真相，「為什麼要這麼急於操作？」而民進黨立委懷疑實驗室，也犯了大忌，帶來政府食安信任危機。

《明史．五行志》記載，坊間道士吟唱歌謠：「莫逐燕，逐燕日高飛，高飛上帝畿」，硬要逐燕，燕子越飛越高，而民進黨再度被打臉。