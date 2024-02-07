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國民黨：王必勝還在出國度假？ 應立刻回國處理毒豬

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立法院黨團今開記者會今臨時開記者會痛批，衛福部次長王必勝傳聞人在國外度假，難怪當初要指責台中市府太早公布，要求王必勝立刻返國處理並下台負責。另外也要求行政院長陳建仁在立法院20日開議前做臨時報告。記者張睿廷／攝影
國民黨立法院黨團今開記者會今臨時開記者會痛批，衛福部次長王必勝傳聞人在國外度假，難怪當初要指責台中市府太早公布，要求王必勝立刻返國處理並下台負責。另外也要求行政院長陳建仁在立法院20日開議前做臨時報告。記者張睿廷／攝影

台糖豬肉複驗依然驗出瘦肉精西布特羅，國民黨立法院黨團說，衛福部次長王必勝傳聞人在國外度假，難怪當初要指責台中市府太早公布，王必勝應立刻返國處理，下台負責。行政院長陳建仁在立法院2月20日開議前，提出臨時報告。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，台中市長盧秀燕勇於任事，為民把關食安問題，民進黨卻立刻啟動戰鬥模式，公開否認，帶風向，派部會首長出面叫囂，任由網軍、側翼、名嘴輪番攻擊。現在真相大白，台糖安心豬檢測出來含有西布特羅，這就是洗產地，這些豬肉是毒豬。

傅崐萁指出，全世界許多國家都無法容忍西布特羅，沒想到卻出現在台糖安心豬上，台灣究竟還能相信誰，民進黨荒唐腐敗，王必勝就是黨官，應該辭職下台，陳建仁應在20日開議前，要做臨時報告。也因如此，國民黨一定會全力推動國會改革，讓陽光照進國會。

國民黨立委王鴻薇說，陳建仁針對台中市府檢測出台糖瘦肉精時，竟然說不要多做預測，捕風捉影，造成民眾恐慌，王必勝還指責台中市府為何著急公布檢驗報告，難道要讓含有瘦肉精的豬肉吃到國人肚子裡去。

王鴻薇指出，經濟部長王美花說台糖70年沒有使用瘦肉精，盼還台糖清白，結果今天是還了台中市府清白。民進黨立委陳亭妃、蔡易餘要台糖告台中市政府，身為民代選擇護航台糖，而不是護航人民食安，根本是集體翻車。

王鴻薇表示，聽說王必勝因為私人行程出國，難怪要質疑台中市府為何急著公布，因為王必勝有私人行程，有什麼問題等回國再說，這就是王必勝態度。出了這麼大問題，難道還要等王必勝度假結束才處理，王必勝應該立刻回國處理，下台負責。

國民黨立委羅智強指出，民進黨就是食安晉惠帝，台中市府努力稽查，沒得到中央支援，還被帶風向說成是實驗室事件。如果不是台糖畜養問題，就剩下一個可能，可能有洗產地情形，許多進口豬肉都被洗成台灣豬肉。不管是過程有問題，還是洗產地，都應要完全徹查。這件事情也驗證國會調查的重要，民進黨政府不將食安當一回事，如此怠惰，必須由國會出來監督。

國民黨立委葛如鈞指出，台中市府相信科學、科技，第一時間就將結果告知國人。西布特羅究竟從何而來，中央政府應該要交代清楚，同時設置食品安全監控網，讓全國民眾都可以查詢，才能吃得安心。

王必勝 豬肉

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