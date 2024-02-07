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影／倡議關護癌友20年 王正旭任立委盼打造健康台灣

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌王慧瑛／基隆即時報導
前立法院長游錫堃連任失利後請辭，民進黨不分區立委排名第13的王正旭（前左一）可望遞補繼任。記者邱瑞杰／攝影
前立法院長游錫堃連任失利後請辭，民進黨不分區立委排名第13的王正旭（前左一）可望遞補繼任。記者邱瑞杰／攝影

基隆長庚醫院血液腫瘤科顧問醫師王正旭脫下白袍，穿上「信賴台灣」夾克，暢談如何借助問政，落實倡議多年的幫助癌友理念。踏入議場後更可擴大服務層面及影響力，全方位打造「健康台灣」。

王正旭在嘉義縣大林鎮出生成長，讀高中時祖母因罹癌病逝，讓他立志行醫，醫學院畢業後成為內科醫師，接著參加中央研究院培訓計畫，接受從美國延攬來台的當代頂尖血液腫瘤科醫師培訓，成為國內第二批腫瘤內科醫師。

民進黨提名的不分區立委名單中，王正旭排名第13。政黨票數雖可獲得13席立委，因婦女保障名額規定，由排名第15的陳培瑜當選。前立法院長游錫堃連任失利後請辭，王是候補首位，即將遞補就任。

王正旭個性謙和有禮，看診有耐心，是病患眼中的暖醫，王的妻子、兒子都是醫生。最近很多病患問「王醫師還會繼續看診嗎？」王正旭說，他傾向能兼顧看診，持續發揮行醫熱情，在第一線也能更了解癌友需求。

癌症新藥價格昂貴，衛福部曾提出「百億癌症基金」構想，讓癌友更有機會用到已經驗證過的新藥，不要陷入「財務毒性」困境。王正旭說，英國曾有類似制度，後來破產，改革制度後重新上路。成立基金不難，要能永續營運才是重點，他在立院問政會設法集思廣益促成。

除看診照顧癌症病患，王擔任癌症希望基金會董事長長達20年，看盡癌友形形色色故事。王正旭說，集結及發揮國內「80萬抗癌大軍」，將是社會很重要的力量。至於問政會秉持就事論事態度，不需要製造對立，政府做的好要鼓勵，有要改善之處別光一味指責，應提供意見改善問題，才是社會之福。

前立法院長游錫堃連任失利後請辭，民進黨不分區立委排名第13的王正旭可望遞補繼任。記者邱瑞杰／攝影
前立法院長游錫堃連任失利後請辭，民進黨不分區立委排名第13的王正旭可望遞補繼任。記者邱瑞杰／攝影
前立法院長游錫堃連任失利後請辭，民進黨不分區立委排名第13的王正旭（前右一）可望遞補繼任。記者邱瑞杰／攝影
前立法院長游錫堃連任失利後請辭，民進黨不分區立委排名第13的王正旭（前右一）可望遞補繼任。記者邱瑞杰／攝影
前立法院長游錫堃連任失利後請辭，民進黨不分區立委排名第13的王正旭可望遞補繼任。記者邱瑞杰／攝影
前立法院長游錫堃連任失利後請辭，民進黨不分區立委排名第13的王正旭可望遞補繼任。記者邱瑞杰／攝影
前立法院長游錫堃連任失利後請辭，民進黨不分區立委排名第13的王正旭（前右一）可望遞補繼任。記者邱瑞杰／攝影
前立法院長游錫堃連任失利後請辭，民進黨不分區立委排名第13的王正旭（前右一）可望遞補繼任。記者邱瑞杰／攝影

王正旭 癌症 醫師

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