苗栗市長補選繼藍營人選出線後 綠營徐筱菁也宣布參選

苗栗市長邱鎮軍轉戰立委成功當選，苗栗縣選委會規畫4月13日辦理市長補選投票，本周一國民黨民調結果出爐，確定由縣議員余文忠出線角逐。今天上午民進黨也宣布由縣議員徐筱菁參選；至於民眾黨部分，苗栗縣黨部主委馮啟彥表示，是否推出人選，黨內還在評估，將在過完年後討論決定。

民進黨苗栗市長初選在苗栗縣議會民進黨團協調後，已登記參選的苗栗市民代表李建宏禮讓，今天上午由縣議會黨團總召羅貴星陪同，正式宣布推出徐筱菁作為民進黨苗栗市長參選人，現場3人攜手高喊「徐筱菁當選」營造團結氣勢。

徐筱菁說，畢竟現在中央還是民進黨執政，相信團結的民進黨能終結國民黨多年來讓苗栗市發展停滯不前的窘境；大家要看到的是這個人有做什麼、能改變苗栗市什麼？「如果有中央執政的協助，我當選後能讓苗栗市變得更棒」。

對此，民眾黨內呼聲很高的縣黨部主委馮啟彥說，雖然很多人勸進他出來選，他個人意願也很高，但必須尊重黨內最後的決定。他說，目前黨內還在評估是否推出人選或與他黨合作，一切以勝選為目標，因為是補選，屆時投票率可能很低，若年輕人不回來投票，這場市長補選將淪為傳統組織戰。