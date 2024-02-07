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黃國昌喊王必勝下台「陳建仁繼續包庇嗎？」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌。（本報資料照片）
民眾黨立委黃國昌。（本報資料照片）

台中市政府公布台糖安心豚梅花肉片複驗結果，檢出應為零檢出的乙型受體素（俗稱瘦肉精）西布特羅（Cimbuterol）0.002ppm；衛福部食藥署隨後發布新聞稿，確認檢出西布特羅0.001ppm。民眾黨立委黃國昌表示，衛福部次長王必勝應知所進退，下台負責。

黃國昌指出，對此攸關民眾食安的重大事件，中央與地方政府應嚴肅面對，究明原因，守護國人食安，保護消費者權益。但令人最為痛心的是，過去這幾天，王必勝不斷將嚴肅的食安問題，以五點荒謬作為政治攻擊的武器，將政治操作置於人民食安之上；如此作為，顯已不適任，王必勝應知所進退，下台負責。

黃國昌也問行政院長陳建仁，如此不適任的官員，還要繼續包庇嗎？

王必勝 食安 黃國昌

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