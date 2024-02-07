新北小內閣改組補齊局長？ 侯友宜：年後的目標

新北市長侯友宜回歸市政，再加上市府內還有兩局長待補，外界好奇年後會不會有小內閣相關人事。侯回應，體育局與法制局都很重要，希望能帶來新氣象，這是年後的目標；另外，侯也於今市政會議前介紹新北市府副祕書長張其強回任。

新北今召開年前最後一次市政會議，由於法制局前局長吳宗憲辭職投入立委工作，新成立的體育局也還未找到正式局長，因此外界關注近期會不會再公布相關人事，或者說年後會有小內閣改組。侯友宜於市政會議後接受媒體聯訪時做回應。

侯友宜表示，有關兩位局長人選，目前正積極物色人才，希望能夠找到適才適所，體育局很重要，法制局也很重要，所以希望兩個局長能夠帶來不一樣的新氣象，且能團隊合作；這波過程中，希望能盡快有消息，所以這是年後的一個目標，全力找人才為民服務。