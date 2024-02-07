快訊

「立院活字典」周萬來襄助韓國瑜 以法律讓三政黨心服

被害人提再議！NONO涉性侵處分不起訴 高檢署發回2案續查

台糖瘦肉精複驗結果出爐 中市衛生局：檢出「西布特羅」

台中豬肉複查又驗出西布特羅 黃健豪批衛福部太政治

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨台中市立黃健豪批，衛福部將此事做得太過政治，現在確認肉品還有瘦肉精，應該盡快向上溯源，別再花時間與地方政府吵架。圖／取自黃健豪臉書
國民黨台中市立黃健豪批，衛福部將此事做得太過政治，現在確認肉品還有瘦肉精，應該盡快向上溯源，別再花時間與地方政府吵架。圖／取自黃健豪臉書

台糖冷凍梅花豬肉片1月15日遭台中市府檢出含瘦肉精西布特羅，台糖公司2月5日申請複驗，中央派出專家、學者、台糖人士到場複驗，同樣驗出西布特羅。國民黨台中市立黃健豪說，衛福部將此事做得太過政治，現在確認肉品還有瘦肉精，應該盡快向上溯源，別再花時間與地方政府吵架。

黃建豪表示，台中市這次檢驗公開透明，邀請許多衛福部專家，事實證明，確實有禁藥成分，各方來看，都有發現藥物殘留情況。

黃建豪指出，台中市衛生局講得相當明白，他們一年檢驗量相當大，如果驗出瘦肉精，當然要對外告知。現在衛福部派人來驗，結果也是一樣，現在重點是查出到底在哪個環節出了問題。

黃建豪表示，這批貨是1月中就測出含有瘦肉精，目前應該都銷往市場了，甚至可能都已經賣出，現在就連中央官員都確認肉品含有瘦肉精，衛福部應該盡快去查，向上溯源，不是糾結為何只有台中市這塊肉能測得出來。

黃建豪說，衛福部把這件事搞得太政治，過去有食安問題，大家都是馬上追查，這次衛福部長王必勝卻跑出來指責檢查出來瘦肉精的人員，令人瞠目結舌，有就是有，現在就是請官員趕快去檢查，是否還有其他含有瘦肉精的肉品在外銷售，讓民眾可以安心過年。

台糖 瘦肉精 豬肉

延伸閱讀

台糖豬複檢仍有西布特羅 廖偉翔痛批：就是中央鬥地方

台糖豬肉含瘦肉精複驗 食藥署檢出0.001ppm西布特羅

瘦肉精案中央槓盧秀燕 黃健豪：王必勝為何反應大？

台糖安心豚瘦肉精風波 農業部再查9肉豬場未檢出

相關新聞

瘦肉精羅生門？游淑慧：重點非台糖豬 是盧秀燕滿意度第一

台糖瘦肉精羅生門，國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書說，對民進黨而言，重點不是台糖豬有沒有問題，重點是盧市長滿意度又第一。

張啟楷出戰下屆嘉義市長？ 韓國瑜前親信接任黨部執行長

民眾黨不分區立委張啟楷日前接任嘉義黨部主委，宣示在地深耕、擴展組織、培育人才投入2026地方選舉，張帶著立法院長韓國瑜前...

中市再檢出台糖肉含西布特羅 楊瓊瓔轟：中央要向地方檢驗員道歉

台糖冷凍梅花豬肉片遭台中市府檢出含瘦肉精「西布特羅」，引發食安疑慮。台糖公司申請複驗，今中市衛生局公布複驗結果，檢出有不...

台中豬肉複查又驗出西布特羅 黃健豪批衛福部太政治

台糖冷凍梅花豬肉片1月15日遭台中市府檢出含瘦肉精西布特羅，台糖公司2月5日申請複驗，中央派出專家、學者、台糖人士到場複...

【專家之眼】為馬英九前總統說幾句公道話

被認為是創造「九二共識」的總統府前秘書長蘇起，為其新書「美中對抗下的台灣選擇」發表，接受廣播專訪，訪問中他提及前總統馬英...

【專家之眼】兩岸年後新局 或將展開

最近中共因應我大選結果，連下了諾魯斷交、取消M503航線偏置措施等重手，暗示未來兩岸關係多艱難險阻。雖早已留下解決之道，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。