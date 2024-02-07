台中豬肉複查又驗出西布特羅 黃健豪批衛福部太政治

台糖冷凍梅花豬肉片1月15日遭台中市府檢出含瘦肉精西布特羅，台糖公司2月5日申請複驗，中央派出專家、學者、台糖人士到場複驗，同樣驗出西布特羅。國民黨台中市立黃健豪說，衛福部將此事做得太過政治，現在確認肉品還有瘦肉精，應該盡快向上溯源，別再花時間與地方政府吵架。

黃建豪表示，台中市這次檢驗公開透明，邀請許多衛福部專家，事實證明，確實有禁藥成分，各方來看，都有發現藥物殘留情況。

黃建豪指出，台中市衛生局講得相當明白，他們一年檢驗量相當大，如果驗出瘦肉精，當然要對外告知。現在衛福部派人來驗，結果也是一樣，現在重點是查出到底在哪個環節出了問題。

黃建豪表示，這批貨是1月中就測出含有瘦肉精，目前應該都銷往市場了，甚至可能都已經賣出，現在就連中央官員都確認肉品含有瘦肉精，衛福部應該盡快去查，向上溯源，不是糾結為何只有台中市這塊肉能測得出來。

黃建豪說，衛福部把這件事搞得太政治，過去有食安問題，大家都是馬上追查，這次衛福部長王必勝卻跑出來指責檢查出來瘦肉精的人員，令人瞠目結舌，有就是有，現在就是請官員趕快去檢查，是否還有其他含有瘦肉精的肉品在外銷售，讓民眾可以安心過年。