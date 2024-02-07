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市長身分首度 蔣萬安今夏訪美東

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安（中）規畫今年出訪美國。聯合報系資料照片
台北市長蔣萬安（中）規畫今年出訪美國。聯合報系資料照片

日本東京都知事小池百合子今天拜會台北市長蔣萬安，蔣也積極拓展城市交流，預計今年暑假訪美，暫定以美東城市為主，包括波士頓、紐約、費城等，如果時間允許，可能走訪華盛頓等周邊城市，整體行程預計十天至二周。

蔣以市長身分首度訪美，不免引發政治解讀。政治大學外交系教授黃奎博認為，蔣計畫訪美時間點落在暑假，屆時五二○總統就職剛過，新總統賴清德兩岸關係走向為何，美方勢必相當關注，蔣訪美應無可避免會碰觸到兩岸關係議題。

蔣萬安上任第一年出訪行程多為亞洲鄰近城市，如新加坡、韓國，並參加上海雙城論壇等。今年預計出訪美東城市，聚焦市政交流，已與台北市議長戴錫欽協調，將避開開議期間，隨行局處以資訊、產發、消防為主，鎖定新創、智慧城市、城市防災等面向。

蔣萬安今年暑假訪美規畫參訪費城，蔣是賓州大學校友，將回母校看看；紐澤西州長曾到台北拜會蔣萬安，蔣也可能安排回訪。

華盛頓 蔣萬安

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