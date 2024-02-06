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蘇起新書批馬英九 馬辦：馬已看過內容、感謝他昔日幫助
國安會前秘書長蘇起出版新書，內容對前總統馬英九有正反面評價。馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，馬英九在新書出版後即看過此書，也很感謝蘇起任內對國家和政府團隊的幫助。
蕭旭岑指出，蘇起在書中盛讚馬英九任內，將兩岸關係帶向前所未有的和平與穩定，甚至還評論台灣人至今仍享受這樣的「和平紅利」，這是蔡英文這八年兩岸還不致全面崩壞的重要基礎，沒有馬英九的領導風格與堅持，斷然無法達到這一點。
蕭旭岑說，馬英九感謝過去老部屬，老同事的付出，他不可能去回應任何他們的評語。但蕭旭岑指出，以他個人而言，他為蘇起的評語感到深深遺憾。
蕭旭岑表示，他從未聽過前總統陳水扁的國安會秘書長或相關部屬，在離任後對陳前總統有過惡言，這大概是民進黨與國民黨的不同，也凸顯國民黨現在要團結與重返執政的困境。
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