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【重磅快評】核電廠延役 王美花向誰彎腰表態？

聯合報／ 主筆室
經濟部長王美花昨天在年終記者會上首度表態首度表態，經濟部會做好核電廠延役相關準備工作。圖／經濟部提供
經濟部長王美花昨天在年終記者會上首度表態首度表態，經濟部會做好核電廠延役相關準備工作。圖／經濟部提供

經濟部長王美花昨天首度表示，面對新民意和新國會，經濟部一定會做好核電廠延役相關準備工作。新國會尚未正式開議，經濟部率先表態向新民意彎腰。雖然這多少有順水推舟、為未來賴政府解套的味道，但踐踏民意、陽奉陰違，經濟部是有前科的，新國會也要做好準備。

大選已經用新民意改寫了國會政治版圖。選後國民黨率先拋出修法讓核電廠延役的主張，更向在核電廠延役立場相近的民眾黨遞出橄欖枝，民眾黨也正面回應，表示可以討論法案細節走向。新國會即將開議，國民黨已將相關修法列為優先法案，民進黨和蔡政府、賴政府都無法逃避核電延役問題。

選後台電代理董事長曾文生曾經表示，預期新國會將會討論核電延役議題，台電也做好準備。王美花則是在昨天經濟部年終記者會上首度表態，會做好延役準備；這也是死抱非核神主牌的蔡政府，在核電延役上首度鬆口。

準總統賴清德最近謝票時檢討過去中央執政，「屈得不夠低，腰彎得不夠彎」。王美花能否在賴政府裡留任，甚至升官，外界有許多揣測，但她先彎腰了。

其實，賴清德本人在選戰期間就態度搖擺。他曾說，會將已停機的核能機組維持可緊急使用的狀態，以備不時之需；又說，若未來新技術能解決核安核廢問題，政府不排除會接受核能運用；甚至在政見會上明白說，「非核目標不是在核能機組還可以運轉的過程當中把它中斷」。

賴清德的部分說法雖被專家質疑騙選票，但只要被認為是在打臉2025非核家園，或遭黨內反彈，賴清德都立馬回神拱抱非核神主牌。但蔡英文早就注定跳票的2025非核家園，到賴清德手上，更無以為繼。因此，新國會修法讓核電廠延役，其實不只是回應新民意，也是在幫賴政府解套。

那麼，王美花是向新民意新國會彎腰，或者是率先向賴清德彎腰表態，為賴政府清除路障，值得玩味。

但經濟部官員的說法，雖是事實，卻證明王美花完全失格。官員說，經濟部和台電都是執行單位，因此新國會必須先做成核電廠延役準備，台電才能據此執行。其實經濟部應是政策規畫單位，卻自我矮化成等同台電的執行單位。厲害了，民選皇帝和民主獨裁不但把部會矮化，也把政務官變成沒骨頭的家奴了。

不過，民意早就否定2025非核家園，2018公投已經刪掉電業法中2025非核家園的法源，但蔡政府仍繼續推動非核家園，根本是踐踏民意，陽奉陰違，目無法紀。結果導致缺電疑慮無解，阻礙經濟發展；光風電野蠻生長，破壞生態、環境與景觀；台電鉅額虧損，必須由國庫挹注，電價恐將大漲，全民皆受累。

因此，如果王美花是向新民意新國會彎腰，就要看是否實際執行，或是重施故技、虛應故事。而如果王美花只是向賴清德彎腰，當蔡英文變臉，或民進黨內反彈，王美花也就傲慢依舊了。

那麼，要讓核電廠延役做好準備的最佳保證，就是追究經濟部與台電高層陽奉陰違，目無法紀、躁進非核的責任。這也是新國會的責任。

核電 王美花

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