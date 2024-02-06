快訊

有內鬼！超商大夜店員用這招 爽領26支iPhone、三星手機包裹

足球／香港前特首千金痛批「無恥」梅西親自說明未出賽爭議

怕寶寶太大隻提早催生 151林彥君喜迎兒子出生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節5天走訪29廟宇 賴清德：歡迎一起來走春

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
副總統賴清德。本報系資料照
副總統賴清德。本報系資料照

副總統賴清德今天公布春節初一到初五，全台各地廟宇參香並發放一元福袋行程，他十分期待和民眾見面，歡迎大家一起來走春，初一一早他將從新北市萬里昭靈宮出發，預計5天走訪全台各地29家廟宇。

賴清德今天透過臉書、Line官方帳號公布新春參拜行程。初一到初五，會到全台各地廟宇參香，祈求新的一年台灣國泰民安、風調雨順，並發放一元福袋，向民眾拜年，「十分期待和大家見面，歡迎各位一起來走春」。

賴清德目前行程規畫，10日大年初一將前往新北市萬里昭靈宮、基隆市慶安宮、台北市艋舺龍山寺、新北市中和力行福德宮，下午赴台南市開台天后宮、安平觀音亭、安平靈濟殿；11日大年初二前往苗栗縣通霄白沙屯拱天宮、新竹市香山財神廟，與新竹縣楊柳堂、湖口三元宮，以及桃園市平鎮義民廟、景福宮。

12日大年初三，賴清德赴台中市大甲日南慈德宮、大里瑞和宮，與彰化縣鹿港天后宮、花壇文德宮、員林東山鎮興廟，以及南投縣鳳山寺；13日大年初四，前往雲林縣斗六新興宮、北港朝天宮，與嘉義縣民雄大士爺廟、朴子配天宮，以及嘉義市嘉義城隍廟、台南市新營太子宮；14日大年初五將赴屏東縣東港東隆宮、屏東玉皇宮，以及高雄市五甲龍成宮、覆鼎金道德院。

賴清德 鹿港天后宮

延伸閱讀

賴清德與海外學子手寫春聯「青年百億元圓夢基金」鼓勵出國增廣見聞

賴清德後援會請走路工？民進黨查為「支持者自費徵人」 撤告了

指綠8位數收買藍委跑票遭告 徐巧芯喊：黃揚明傳我作證

潘孟安曝光最新動向 高鐵上收到兩顆「民主芭樂」

相關新聞

國安少將傳醉吻女子醜聞 徐巧芯：總統府、國安局速查

國安單位傳醜聞，有高層人員醉後強吻一名女子。國民黨立委徐巧芯今在臉書貼出影片，並呼籲總統府、國安局徹查出面釐清。

獨／蔣萬安將出訪美國 預計暑假訪美東 聚焦市政交流

台北市長蔣萬安上任第二年，預計今年暑假、下會期結束後，規畫出訪美國市政交流。據了解，市府初步規畫的訪美行程，先暫定以出訪...

2026誰接棒？陳其邁今感謝李昆澤 但強調非鼓勵選市長

立委李昆澤今天上午出席高雄高工附設立體停車場啟用典禮，高雄市長陳其邁致詞講到李昆澤幫忙向中央爭取經費，現場響起一片掌聲，...

中央稱未檢瘦肉精 羅廷瑋要求食安辦明下午給資料

台中市政府日前公布抽檢台糖安心豚梅花肉片，驗出瘦肉精，中央駁未檢出。國民黨立委羅廷瑋今表示已發函行政院食品安全辦公室，要...

廖偉翔諷王必勝：淪用嘴護官位的男人

台中市政府日前公布抽檢台糖安心豚梅花肉片，驗出瘦肉精，引發中央、地方互槓。國民黨立委廖偉翔今劍指衛福部次長王必勝，淪為用...

【重磅快評】核電廠延役 王美花向誰彎腰表態？

經濟部長王美花昨天首度表示，面對新民意和新國會，經濟部一定會做好核電廠延役相關準備工作。新國會尚未正式開議，經濟部率先表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。