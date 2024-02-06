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瓜國盼與大陸發展貿易 外交部：瓜國總統承諾台瓜邦誼

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
我國中美洲友邦瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲接受路透專訪透露，正在考慮和中國發展正式貿易關係，一方面維持與台灣的現行關係，直言總統阿雷巴洛認為不能忽視中國的分量和力量。（路透）
我國中美洲友邦瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲接受路透專訪透露，正在考慮和中國發展正式貿易關係，一方面維持與台灣的現行關係，直言總統阿雷巴洛認為不能忽視中國的分量和力量。（路透）

瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）表示，正考慮和中國大陸發展正式貿易關係，但仍打算維持與中華民國現有邦交關係。外交部表示，瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）無論在選前或勝選後，都曾多次公開表達支持台瓜邦交，立場始終一致。

馬蒂內茲路透專訪表示，我們將繼續和台灣在現有層面上合作，但總統指出，我們不能忽視中國大陸所代表的的份量及實力。我們有意和他們接觸，嘗試發展一些貿易方面的關係。具體做法可能是成立貿易代表處，協助瓜地馬拉產品尋找中國大陸市場。

外交部指出，針對瓜地馬拉新政府團隊去年大選前後，曾多次提及維繫台瓜邦誼及與中國大陸發展經貿關係互不衝突的說法，外交部已多次說明，阿雷瓦洛無論選前或勝選後，曾多次公開表達支持台瓜邦交，立場始終一致。

外交部說，外交部長吳釗燮今年1月14日出席瓜國新任總統及副總統就職典禮期間，阿雷瓦洛主動向吳釗燮表示，將信守維護台瓜邦誼，願與我國持續加強合作，使台瓜雙邊友好關係更加茁壯。

外交部表示，將在秉持兩國共享民主、自由等普世價值及友好合作的基礎上，持續與阿雷瓦洛及新政府團隊深化兩國間各項長期合作與交流，積極鞏固台瓜長期友好邦誼，追求兩國人民最大福祉。

外交部 瓜地馬拉

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