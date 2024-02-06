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新竹台大分院新竹醫院升格醫學中心 楊文科：品質再提升

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹台大分院新竹醫院即日起正式從區域醫院升格為醫學中心，成為北區第2家醫學中心。記者王駿杰／攝影
新竹台大分院新竹醫院即日起正式從區域醫院升格為醫學中心，成為北區第2家醫學中心。記者王駿杰／攝影

新竹台大分院新竹醫院從區域醫院升格為醫學中心，成為北區第2家醫學中心。新竹縣長楊文科表示，新竹台大分院新竹醫院如今升級為醫學中心，意味著更多醫療資源將注入新竹縣，服務品質也將再提升，守護縣民健康之虞，也將為科技首都，幸福竹縣打造更宜居的生活水準。

醫院評鑑今公布評鑑成績，台北區的台北慈濟、雙和醫院雙雙增額晉升醫學中心；北區也新增新竹台大分院。衛福部長薛瑞元表示，本次評鑑分數接近，因此決定增額。

新竹台大分院新竹醫院長余忠仁今說，透過醫院評鑑外部評核的機制，提升醫療品質暨病人安全，對醫院本身及病人權益乃為雙嬴。新竹台大分院將持續努力爭取擴建湳雅院區及加速生醫醫院二期工程施工進度，升格後的新竹醫院將與生醫醫院共同守護大新竹、南桃園至北苗栗地區民眾的健康。

楊文科也肯定余忠仁卓越領導，新竹台大分院在智慧、國際、精準醫療，以及細胞治療、婦幼照顧投入很多心力，也提供遠距醫療照顧竹縣偏鄉，績效良好受地方肯定。如今升級為醫學中心，意味著更多醫療資源將注入竹縣，服務品質也將再提升，守護縣民健康之虞，也將為科技首都，幸福竹縣打造更宜居的生活水準。

新竹縣長楊文科表示，新竹台大分院新竹醫院如今升級為醫學中心，意味著更多醫療資源將注入新竹縣，服務品質也將再提升。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科表示，新竹台大分院新竹醫院如今升級為醫學中心，意味著更多醫療資源將注入新竹縣，服務品質也將再提升。記者黃羿馨／攝影

台大 新竹 醫學

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