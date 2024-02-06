拒孩童進投票所挨批 中選會：選舉人照顧兒童得進入

立法院2020年已修法，明定選舉人可以帶其照顧的6歲以下兒童進入投票所，小民參政歐巴桑聯盟今指出，2024大選仍出現投票所拒絕讓6歲以下孩童陪同投票。中選會今回應表示，依法不得限制，有納入工作人員手冊，並函請各直轄市、縣市選舉委員會精進投開票所工作人員教育訓練，要求工作人員務依法令規定辦理。

中選會指出，依法不得限制孩童進入候選人登記場所，對於「選舉人照顧的6歲以下兒童得進入投票所」規定，也有納入第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投開票所工作人員手冊內容，並函請各直轄市、縣市選舉委員會於辦理投開票所工作人員講習加強宣導，請投開票所工作人員落實辦理，並精進投開票所工作人員教育訓練，要求工作人員務依法令規定辦理。

中選會指出，要另外說明，有關新北市選舉委員會原規定12歲以下兒童及嬰幼兒不得為候選人的陪同人員影響候選人登記一節，新北市選舉委員會於2023年12月6日該會第110次委員會議決議修正陪同候選人進入登記會場之人員已包含12歲以下兒童及嬰幼兒在內，該會除加強登記會場相關安全防護設施外，亦依規定會派員協助維護兒童安全。

中選會進一步指出，新北市選舉委員會也於2023年12月7日召開說明會議，邀請「小民參政歐巴桑聯盟」與會，除向該黨說明並表歉意外，也有提出改善措施；另中選會亦於2023年12月21日回復「小民參政歐巴桑聯盟」在案。

此外，中選會另於2024年1月31日以中選務字第1130000340號函請直轄市、縣市選舉委員會配合性別平等政策，於受理候選人登記時，基於現場秩序維護及安全考量，得限制陪同候選人登記人數，惟不得限制孩童進入候選人登記場所，以建立友善登記參選環境，並請於辦理各項選務工作時，加強性平觀念宣導。