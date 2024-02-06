快訊

獨／27年未調漲！北市動物園門票4月確定調漲「最高百元」

中華電信4G 488不限速吃到飽再現！5招找他「真的成功了」 掀網友照做也過關

出版產值膨風／文策院計算出版營業額驚飆上千億 專家看了算法直搖頭

拒孩童進投票所挨批 中選會：選舉人照顧兒童得進入

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
中選會主委李進勇。本報資料照片
中選會主委李進勇。本報資料照片

立法院2020年已修法，明定選舉人可以帶其照顧的6歲以下兒童進入投票所，小民參政歐巴桑聯盟今指出，2024大選仍出現投票所拒絕讓6歲以下孩童陪同投票。中選會今回應表示，依法不得限制，有納入工作人員手冊，並函請各直轄市、縣市選舉委員會精進投開票所工作人員教育訓練，要求工作人員務依法令規定辦理。

中選會指出，依法不得限制孩童進入候選人登記場所，對於「選舉人照顧的6歲以下兒童得進入投票所」規定，也有納入第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投開票所工作人員手冊內容，並函請各直轄市、縣市選舉委員會於辦理投開票所工作人員講習加強宣導，請投開票所工作人員落實辦理，並精進投開票所工作人員教育訓練，要求工作人員務依法令規定辦理。

中選會指出，要另外說明，有關新北市選舉委員會原規定12歲以下兒童及嬰幼兒不得為候選人的陪同人員影響候選人登記一節，新北市選舉委員會於2023年12月6日該會第110次委員會議決議修正陪同候選人進入登記會場之人員已包含12歲以下兒童及嬰幼兒在內，該會除加強登記會場相關安全防護設施外，亦依規定會派員協助維護兒童安全。

中選會進一步指出，新北市選舉委員會也於2023年12月7日召開說明會議，邀請「小民參政歐巴桑聯盟」與會，除向該黨說明並表歉意外，也有提出改善措施；另中選會亦於2023年12月21日回復「小民參政歐巴桑聯盟」在案。

此外，中選會另於2024年1月31日以中選務字第1130000340號函請直轄市、縣市選舉委員會配合性別平等政策，於受理候選人登記時，基於現場秩序維護及安全考量，得限制陪同候選人登記人數，惟不得限制孩童進入候選人登記場所，以建立友善登記參選環境，並請於辦理各項選務工作時，加強性平觀念宣導。

中選會 新北市選舉

延伸閱讀

6歲幼童可進投票所 小歐盟籲加強宣傳

影／拒讓6歲以下孩童陪同投票 民團批教育訓練嚴重不足

抓到了！賴清德當選日恐嚇炸中選會及總統府 屏東男遭逮

黃珊珊提選務6大爭議函文中選會 要求建立投開票SOP

相關新聞

國安少將傳醉吻女子醜聞 徐巧芯：總統府、國安局速查

國安單位傳醜聞，有高層人員醉後強吻一名女子。國民黨立委徐巧芯今在臉書貼出影片，並呼籲總統府、國安局徹查出面釐清。

獨／蔣萬安將出訪美國 預計暑假訪美東 聚焦市政交流

台北市長蔣萬安上任第二年，預計今年暑假、下會期結束後，規畫出訪美國市政交流。據了解，市府初步規畫的訪美行程，先暫定以出訪...

學術界發起改革連署 侯友宜：改革路上最重要是年輕朋友聲音

學術界發起連署，提出倡議「開放國民黨：我們的改革主張」，希望國民黨實現青年接棒。新北市長侯友宜表示，要傾聽人民的聲音，尤...

國民黨團推國會特偵組、聽證權入法 柯建銘嗆毀憲亂政

國民黨立法院黨團今天舉行記者會，提出在立法院設計國會特偵組，還有聽證權、調查權入法等多項改革方案，民進黨立法院黨團總召柯...

拒孩童進投票所挨批 中選會：選舉人照顧兒童得進入

立法院2020年已修法，明定選舉人可以帶其照顧的6歲以下兒童進入投票所，小民參政歐巴桑聯盟今指出，2024大選仍出現投票...

6歲幼童可進投票所 小歐盟籲加強宣傳

「讓家長能帶小孩進投票所投票，才是真正落實性平與增加公民參與！」小民參政歐巴桑聯盟（下稱小歐盟）6日召開記者會指出，雖然法律已允許6歲以下幼童進入投開票所，但地方選委會似乎仍不清楚規定，因此至少發生17起阻攔幼童進入的狀況。民進黨立委陳培瑜呼籲中選會，加強選務人員訓練與警方溝通。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。