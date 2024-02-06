【重磅快評】王必勝打盧急先鋒 雙軌複驗黑箱請打開

台糖豬肉片遭台中市府檢出瘦肉精「西布特羅」，引發食安疑慮；但民眾更大的疑慮則是中央與地方的政治攻防已淹沒真相。台中市長盧秀燕今天站上第一線挺地方食安團隊，稱指責台中公布檢驗結果，是顧廠商不顧人民，「我感到瞠目結舌」；盧秀燕為民眾食安發聲，對照衛福部次長王必勝深夜臉書發布的「五點荒謬」，誰站在人民角度看問題，答案已經很清楚了。

台糖肉片瘦肉精風波延燒數日，盧秀燕讓食安團隊拿出數據說眾大眾，但中央的政治操作加劇，除了質疑地方為何急於公布，綠委甚至鼓動台糖提告台中市府，連農民的情緒也被挑動。眼看政治風暴隱然成型，盧秀燕在中央要求交出肉片檢體之後首次發聲。盧的立場鮮明，論述有力，有助釐清事實。

盧秀燕表示，中央與地方對於食安的檢驗與公布都授權食安人員，看到台中市食安人員因公布台糖肉片含有瘦肉精後「被苛責被打」，甚至有人要告他們，她非常不以為然；有人責問台中市為什麼要公布檢驗結果？為什麼公布這麼快，應讓廠商申覆後再公布。她認為這樣的指責是以廠商利益為主，而不考慮到人民的利益，「我感到瞠目結舌」。

盧秀燕句句砲轟中央，只差沒有說出王必勝的名字。王必勝對於台中市公布檢驗結果多所質疑，儼然成了打盧急先鋒，即使在記者會質疑地方為何急於公布，又在深夜發臉書提出「五點荒謬」繼續質疑，內容不脫中央未檢出任何瘦肉精、台中市只公布部份數值、西布特羅不易取得、台糖不會自砸招牌等重覆論點。最特別是，文末說還說：「例行簡單的工作大家都會，但面對危機的處理，就考驗著未來雄心壯志的領導者。」真不知他是在談食安，還是在談政治？

王必勝打盧不手軟，但令人納悶的是，中央雖對於地方的檢驗一再質疑，但面對地方要求會同複檢卻又態度不明，甚至拒人千里之外。不是說食安是科學嗎？讓地方食安人員到中央會同複檢有何窒礙難行？難道有什麼可告人之處？

事件發展至今，唯有檢體複驗才能進一步釐清真相，台中市衛生局自始至終態度開放，昨天收到台糖申請複驗的資料後就將殘留樣品分成兩份，一份送抵食藥署複檢，另一份由台中市衛生局邀請食藥署、台糖人員及雙方各邀集的專家和公正人士於今天上午複驗。

有趣的是，台糖提出複驗申請後，地方邀衛福部雙軌會同檢驗，中央本來拒絕，後來又說同意派人到地方會同檢驗，但仍婉拒台中市府派員北上共同參與檢測的要求，留下一個謎團。

中央的複檢如何作業，外界無從了解，地方希望中央後續複驗能請畜產會外的第三方單位執行，因為畜產會根本是自家人，但中央也沒給答案。在外界看來，中央作法難脫黑箱，猶如學生考試，甲可以看乙的試卷，乙卻不能看甲的試卷，要說最後出來的分數是公正的，恐怕信者不多。地方奈何不了中央 ，只能自求多福，自己複檢自己全程錄影自保了。