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【重磅快評】王必勝打盧急先鋒 雙軌複驗黑箱請打開

聯合報／ 主筆室
衛福部長王必勝在行政院食安辦記者會質疑地方急於公布檢驗台糖肉片結果，深夜也在臉書提出五點荒謬續批台中。記者侯永全／ 攝影
衛福部長王必勝在行政院食安辦記者會質疑地方急於公布檢驗台糖肉片結果，深夜也在臉書提出五點荒謬續批台中。記者侯永全／ 攝影

台糖豬肉片遭台中市府檢出瘦肉精「西布特羅」，引發食安疑慮；但民眾更大的疑慮則是中央與地方的政治攻防已淹沒真相。台中市長盧秀燕今天站上第一線挺地方食安團隊，稱指責台中公布檢驗結果，是顧廠商不顧人民，「我感到瞠目結舌」；盧秀燕為民眾食安發聲，對照衛福部次長王必勝深夜臉書發布的「五點荒謬」，誰站在人民角度看問題，答案已經很清楚了。

台糖肉片瘦肉精風波延燒數日，盧秀燕讓食安團隊拿出數據說眾大眾，但中央的政治操作加劇，除了質疑地方為何急於公布，綠委甚至鼓動台糖提告台中市府，連農民的情緒也被挑動。眼看政治風暴隱然成型，盧秀燕在中央要求交出肉片檢體之後首次發聲。盧的立場鮮明，論述有力，有助釐清事實。

盧秀燕表示，中央與地方對於食安的檢驗與公布都授權食安人員，看到台中市食安人員因公布台糖肉片含有瘦肉精後「被苛責被打」，甚至有人要告他們，她非常不以為然；有人責問台中市為什麼要公布檢驗結果？為什麼公布這麼快，應讓廠商申覆後再公布。她認為這樣的指責是以廠商利益為主，而不考慮到人民的利益，「我感到瞠目結舌」。

盧秀燕句句砲轟中央，只差沒有說出王必勝的名字。王必勝對於台中市公布檢驗結果多所質疑，儼然成了打盧急先鋒，即使在記者會質疑地方為何急於公布，又在深夜發臉書提出「五點荒謬」繼續質疑，內容不脫中央未檢出任何瘦肉精、台中市只公布部份數值、西布特羅不易取得、台糖不會自砸招牌等重覆論點。最特別是，文末說還說：「例行簡單的工作大家都會，但面對危機的處理，就考驗著未來雄心壯志的領導者。」真不知他是在談食安，還是在談政治？ 

王必勝打盧不手軟，但令人納悶的是，中央雖對於地方的檢驗一再質疑，但面對地方要求會同複檢卻又態度不明，甚至拒人千里之外。不是說食安是科學嗎？讓地方食安人員到中央會同複檢有何窒礙難行？難道有什麼可告人之處？

事件發展至今，唯有檢體複驗才能進一步釐清真相，台中市衛生局自始至終態度開放，昨天收到台糖申請複驗的資料後就將殘留樣品分成兩份，一份送抵食藥署複檢，另一份由台中市衛生局邀請食藥署、台糖人員及雙方各邀集的專家和公正人士於今天上午複驗。

有趣的是，台糖提出複驗申請後，地方邀衛福部雙軌會同檢驗，中央本來拒絕，後來又說同意派人到地方會同檢驗，但仍婉拒台中市府派員北上共同參與檢測的要求，留下一個謎團。

中央的複檢如何作業，外界無從了解，地方希望中央後續複驗能請畜產會外的第三方單位執行，因為畜產會根本是自家人，但中央也沒給答案。在外界看來，中央作法難脫黑箱，猶如學生考試，甲可以看乙的試卷，乙卻不能看甲的試卷，要說最後出來的分數是公正的，恐怕信者不多。地方奈何不了中央 ，只能自求多福，自己複檢自己全程錄影自保了。

   

盧秀燕 食安

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