醫院評鑑公布 公衛專家：全台19家醫學中心夠多了

「全台19家醫學中心已經夠多了，應該適可而止」，台大公衛學院院長鄭守夏表示，醫學中心的評鑑應該採用專科分中心方式執行，不應該全部的科別一起評估，也不該依照能力分級。我國醫學中心評鑑應與國際接軌，必須思考台灣能養得起多少家醫學中心。

我國醫院評鑑跟國外不同，鄭守夏指出，國外醫院評鑑多以品質、標準作業流程（SOP）等作為評鑑標準，沒未通過，則輔導改善再進行確認。國內其實並不需要有太多的大規模醫院，一來讓醫院資源集中市區，城鄉差距擴大，二來醫學中心數量變多，反而壓縮小規模醫院生存空間。

鄭守夏舉例，有些醫院專長在腦神經外科，其他專科就不一定都要兼顧。不同中心需求家數會不同，癌症治療中心全台可能約只需要30家，但是外傷急救中心必須廣設，可能全台需要50家。他強調，應該按照專科來分類，而不需要所有專科都其中在一間醫院，醫院大型化 、集中化。

鄭守夏認為，醫院評鑑應保證醫療品質，並非追求升級，評鑑應有退場或轉型機制。若以專科區別，假設病人數量少，可以轉型成為社區醫院；若評鑑未通過，可透過複查機制改善。

部分臨床醫師認為，評鑑需要許多畫面作業，要應付類似「考試」的評鑑內容，往往需要另外抽出時間，在臨床工作忙碌時，下班後得多花一至兩小時處理評鑑所需資料。有些內容涉及醫院資訊需保密，僅限特定IP網域才能填寫，有些醫師除了周間加班，還得在周末到醫院完成評鑑作業，難免怨聲載道。