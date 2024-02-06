【專家之眼】揭密：薪水沒漲要怪誰？不是老闆而是...

薪水不夠生活嗎？很久沒調薪了嗎？買不起房、租不起店面？不要怪自己，也不要怪老闆。本文明確地告訴你，問題在哪裡！

台灣的人均所得超過日、韓，這是台灣政府引以為傲的政績，但如果這樣的政績是以犧牲多數人為代價，也就是多數人的低薪（68.6％的上班族領不到平均薪資）以及貧富差距惡化，那麼，這樣還能說是政績？區區不敢苟同。

德國安聯集團發布「2023年安聯全球財富報告」，台灣名列全球最富有國家的第五名。2022年底，台灣人平均擁有的淨金融資產(Net financial Asset)為14.16萬歐元（約新台幣479萬元），創歷史新高，在亞洲僅次於新加坡。注意，安聯的調查範圍僅限於金融資產，不包含不動產、豪車、黃金、珠寶玉器、各類收藏這些非金融資產。

由安聯的調查得知，台灣的有錢人越來越有錢，而且比例在增加，誰造成的？是台灣的窮人不努力？是台灣的中產不努力？不是的，是制度政策造成的，就像北韓人民之所以窮，南韓人民之所以富，不是因為北韓人不努力，而南韓人較努力，從來不是，而是制度政策使然。

我們先來看一看台灣的貧富差距。主計總處的「家庭收支調查報告」告訴我們，在蔣經國時代，最高20%與最低20%的家庭可支配所得差距為4.87倍，如今已經擴大到6.15倍。1111人力銀行在2022年所做的調查也告訴我們，有34％上班族面臨「無錢可存」的窘境，其中甚至有近9%的人落在貧窮線以下，須借貸度日。

主計總處的家庭收支調查報告指出，台灣至少有20％的家庭是「負儲蓄」（意謂收入不足以支應日常生活開銷），單單這一點就可以證明，台灣的窮人至少占了人口總數的20％，哪裡是衛福部所「認證」的，只有2.53%（111年低收入戶及中低收入戶占總人口比率分別為1.25%及1.28%）。可見，台灣的窮人之多，哪裡是政府所美化的數字所能呈現的。

相反的，台灣生活著另一群人，他們就在我們身邊，沒有很遠。台灣名車滿街跑。2023年BMW台灣市場銷售成長幅度近10%，「超越全球表現」；2023年1- 8月新車掛牌數中，相對於國民車，名車占比高達24.3%，這意味著我們在路上看到的新車中，每4量就有1輛是豪車。這種現象難道不是證明了台灣的有錢人的數量在增加，同時意味著，貧富不均加速惡化而不是改善中，台灣的M型社會愈趨明顯，誰造成的？有錢人的富以及窮人的窮，是富人努力、是窮人不努力？不是，是制度政策使然。

有學者說：國內生產毛額（GDP）成長，薪資卻沒跟著漲的根本原因「在於近二十年來，台灣經濟仰賴資通訊產業出口，但這些產品價格在全球競爭下越來越低，而大眾消費的民生用品，卻因原物料價格越來越貴，造成實質薪資成長大幅落後實質GDP成長。」如果你相信這種說法，那麼，我能說什麼？

另外，中研院前院士胡勝正表示，「台灣貧富差距惡化主因在於整體投資環境沒有改善，在缺乏新工作機會的狀況下，許多人淪為低薪。此外，台灣企業長期靠壓低成本進行競爭，受薪階級成為受害者」，他這句話既不到位，也不公道。按照他的意思，其他國家的企業都不壓低成本，只有台灣的企業壓低成本？現在的勞工低薪是因為老闆壓榨；而30年前，台灣沒有低薪，那就是因為那時的台灣老闆沒有壓榨勞工，顯然不是，台灣人並沒有變，變的是政策！

他還說，低薪是因為缺乏新工作機會，對嗎？不包含金融業的服務業，例如住宿餐飲、補教、藝術娛樂及休閒、美容美髮按摩…，低薪是普遍現象，難道與缺乏新工作機會有關？顯然無關。

現代人比較性急，都愛看短影音，文章超過100個字就不看了。因此，作者不能再「闡述」下去，該揭密了，否則讀者都跑掉了。中央銀行所實施的長期低利率政策就是低薪的根本原因，是貧富差距惡化的關鍵，是實質平均薪資不升反降的來源。為什麼你我的低薪的禍首竟然是央行的長期低利率政策呢？請看下期分曉