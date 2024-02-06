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影／拒讓6歲以下孩童陪同投票 民團批教育訓練嚴重不足

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小民參政歐巴桑聯盟揭露17起案例，痛批中選會兒權、性平概念通通不及格，立委陳培瑜（左起）、小歐盟副秘書長沈佩玲、財團法人台灣職業安全建健康連線執行長黃怡翎出席。記者邱德祥／攝影
小民參政歐巴桑聯盟揭露17起案例，痛批中選會兒權、性平概念通通不及格，立委陳培瑜（左起）、小歐盟副秘書長沈佩玲、財團法人台灣職業安全建健康連線執行長黃怡翎出席。記者邱德祥／攝影

小民參政歐巴桑聯盟揭露17起案例，痛批中選會兒權、性平概念通通不及格。小歐盟公布出2024大選投票所拒絕讓6歲以下孩童陪同投票之事件，全台各地共有17起案例，不少民眾在投票過程裡，遭警察與選務人員連番拒絕攜帶兒童入內。其中經說明後允許孩童共1名，入內後仍有4名孩童被要求僅能在一旁椅子等待，另有4名民眾與選務人員說明後，孩童仍被拒絕進入，更有1位民眾因此放棄行使投票權力。

社團法人台灣職業安全健康連線黃怡翎執行長對此表示，為打造性別友善之投開票所環境，立法機關早已於2020年5月6日正布《總統副總選舉罷免法》第53條、《公職人員選舉罷免法》第57條，開放選舉人照顧之6歲以下兒童得進入投票所，相關法規修法施行至今已將近四年，更經過了10次的選舉罷免投票，卻仍然未能有效落實。於今年初甫結束的總統、立委選舉中，竟有至少17位的家長反應，欲帶6歲以下兒童投票遭拒的情況發生，中選會不僅公然違法，更凸顯其在相關業務上的漠視與教育訓練嚴重不足。

小歐盟副秘書長沈佩玲對此修法提出正面肯定，但也舉出應當改進的地方，「就搜集到的資訊而言，顯示有兩大問題。一個是選務人員對於這個規定的認知不一，另一個是派駐投票所的員警，對於這個措施的相關訓練和宣導，明顯和選委會提供的是不同步的」。她表示這項措施對民眾而言減少了親子家庭出門投票的困擾，並且對民主社會運作的每個環結，對他們建立社會觀有很大的影響，另外，中選會其實有製作了彩色、清晰的圖卡、閱讀對象顯然是面對兒童的文件。整體社會對這樣的的便民措施反應是好的，正因如此，各地選委會在施行上，需要跟上中選會的調整以及社會觀念的轉變。

中選會 投票 立委選舉

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