蔣萬安周年影片花絮 扮上班族當電燈泡自爆這角色最新奇

後天就是小年夜，迎接新的一年，台北市長蔣萬安今天在臉書貼出就職周年影片的幕後花絮，蔣萬安在影片中飾演搭公車通勤的上班族，還不小心當了電燈泡，他還扮演計程車司機、小學體育老師等，蔣萬安也自曝自己對扮演「運轉手」這個角色最感新奇。

蔣萬安說，他跟市民朋友們分享一支珍藏的影片，是因為上任滿一年，感謝市府團隊的辛苦，他也會盡力聆聽市民意見，透過影片傳達一個孩子在台北市一路成長、在台北市實現夢想。蔣也提到，他會持續努力，包括市政推動哪些可以做得更好，希望營造一個充滿活力、充滿希望的城市，希望每一個細節上，都可以照顧到每一個市民朋友。

正值農曆年前，蔣萬安也說，在除舊布新的此刻，大家可能會回想起過去一年發生的事，也會對未來的一年有所期許，所以想請大家一起回顧這支未公開過的花絮影片。一方面讓過去一年的點點滴滴再次映入眼前， 一方面以此自勉：新的一年不要忘記打造服務型政府的初心。

蔣萬安也在臉書貼文跟民眾拜年，「新年就要到了，在此向大家拜個早年 祝各位新年快樂、福運龍來」；新的一年，市民朋友的每一步也都有台北隊陪你一起走，他會全力打造台北市成為安全之都、運動之都與未來之都。

蔣萬安就職周年影片幕後花絮連結：

https://drive.google.com/file/d/1_qu5suBQMoNjk57G2Vaw1Z7JvWkcn-Ih/view