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瘦肉精爭議徐巧芯酸王必勝：小孩DNA是你的 還要問元配？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團昨日舉辦「安心豚不安心！民進黨政府連讓國人安心吃肉都無法做到嗎？」記者會，黨籍立委徐巧芯（圖）拿著台糖梅花肉片，呼籲中央不要掉以輕心，要解決問題，而不是要解決提出問題的人。記者許正宏／攝影
國民黨立法院黨團昨日舉辦「安心豚不安心！民進黨政府連讓國人安心吃肉都無法做到嗎？」記者會，黨籍立委徐巧芯（圖）拿著台糖梅花肉片，呼籲中央不要掉以輕心，要解決問題，而不是要解決提出問題的人。記者許正宏／攝影

台糖肉品被檢出瘦肉精爆中央地方羅生門，國民黨立委徐巧芯今早接受廣播專訪，對此表示查到有問題就要被告，解決發現問題的人，台中市政府是依法行政。如果類似狀況出現在高雄，衛福部次長王必勝會用一樣的方法？中央應找到源頭，抑制類似情況發生。

台中市政府上月15日抽驗台糖產出的豬肉產品，台糖安心豚豬肉片被驗出依法為不得檢出的瘦肉精西布特羅（Cimbuterol）0.002ppm。隨後，行政院食品安全辦公室公布檢驗同批肉品均「未檢出」。衛福部次長王必勝於臉書發文，表示此事有五大荒謬，表示「例行簡單的工作大家都會，但面對危機的處理，就考驗著未來雄心壯志的領導者。」

徐巧芯說，中央態度莫名，地方政府本就有做相關肉品稽查。食安法規定，地方政府是主管機關之一，有責任要檢驗完要公布。過年前大家希望這是一場誤會，台中市府驗了22次，每次都有驗出。上周五公布前，台中市府有通知中央，有驗到瘦肉精，換來的是中央暗示台中不要公布，王必勝說謹慎處理，叫人家不要公布就是壓案，賣了多少、有多少人吃掉是中央主管機關去查才知道。民眾如果買到、吃到，誰要負責？

徐巧芯指出，從食安的角度、公務人員不違法的角度，按照檢驗方法驗，用最好的機器驗，至於找不找得到來源，是中央要去查出來，中央查不到就叫別人不要公布，以後地方政府沒人要幫查食安，查到有問題就要被告，解決發現問題的人，台中市政府是依法行政。

徐巧芯補充，食安法第39條規定，業者對於檢驗結果有疑義，是向主管機關即台中市政府申請複驗。台中市府早就留好檢體，不按程序來的是王必勝。她諷王必勝，「小孩DNA驗出來是你的孩子，難不成還要跟元配討論嗎？」將台中市長盧秀燕當作頭號公敵，如果類似狀況出現在高雄，王必勝會用一樣方法？民眾心裡有把尺，地方依法行政驗出，不能因為中央沒有驗到，就說地方那個是不存在的，中央應找到源頭，抑制類似情況發生。

台中市府抽驗年節肉品，發現台糖安心豚冷凍梅花肉片含有西布特羅(Cimbuterol)，俗稱瘦肉精，檢出值為0.002ppm；超市、賣場內除不見問題品項，台糖公司特地在冰櫃前張貼聲明。民眾購買前，還是仔細看看相關日期與說明。記者陳正興／攝影
台中市府抽驗年節肉品，發現台糖安心豚冷凍梅花肉片含有西布特羅(Cimbuterol)，俗稱瘦肉精，檢出值為0.002ppm；超市、賣場內除不見問題品項，台糖公司特地在冰櫃前張貼聲明。民眾購買前，還是仔細看看相關日期與說明。記者陳正興／攝影

王必勝 食安

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