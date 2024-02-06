獨／蔣萬安將出訪美國 預計暑假訪美東 聚焦市政交流

台北市長蔣萬安上任第二年，預計今年暑假、下會期結束後，規畫出訪美國市政交流。據了解，市府初步規畫的訪美行程，先暫定以出訪美東城市為主，包括波士頓、紐約、費城等，如果行程時間允許，也可能出訪華盛頓等周邊城市。預計出訪天數約10天至2周。

蔣萬安上任第一年的出訪行程，多訪問亞洲鄰近城市，如出訪新加坡、韓國、參加上海雙城論壇等，蔣萬安今年預計將出訪美東城市，聚焦市政交流，並已與議長戴錫欽協調，會避開開議期間，隨行局處以資訊局、產發局、消防局等為主，鎖定新創、智慧城市、城市防災等面向。

據了解，這次蔣萬安訪美行程安排，參訪波士頓會聚焦新創、創投產業，預計參訪MIT media lab（麻省理工媒體實驗室）等：紐約規畫考察城市街區改造，還有紐約市長亞當斯是退休警官，初步規畫參訪紐約的城市防災，作為未來台北市各項施政借鏡。產發局也會一同出訪招商。

另外，這次的出訪行程預計也規畫參訪費城，市長蔣萬安是賓州大學校友，會趁這次的出訪回母校看看；還有上次紐澤西州長曾到台北拜會蔣萬安，這次蔣初步規畫也可能安排回訪行程。

由於這次將是蔣萬安以市長身分首度訪美，外界不免政治解讀。政治大學外交系教授黃奎博認為，正因目前蔣萬安計畫訪美的時間點落在暑假，520才剛過完，準總統賴清德的兩岸關係走向為何，美方會相當關注，這次蔣萬安訪美，應是無可避免會碰觸到兩岸關係議題。

黃認為，蔣應該要以台北市長高度、特別是台北市民普遍看法，去描述、期望未來的兩岸關係。甚至這位藍營政治明星訪美，美方應該也會關注這位國民黨政治人物對未來兩岸關係的態度。

黃奎博提到，過去AIT與台北市政府應都保有良好聯繫，包括拜登上任第一年，也有派摯友前聯邦參議員陶德拜會時任立委的蔣萬安等人，AIT對蔣萬安的態度與立場應該都很清楚，但這次若蔣萬安是親自出訪美國，美方也會希望直接認識蔣萬安這個人。