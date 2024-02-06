國民黨現雙太陽？ 朱立倫：更多引擎好發動

國民黨主席朱立倫昨天拜會立法院長韓國瑜及副院長江啟臣，成為韓江配上任後首位公開訪客。媒體詢問，是否擔心被韓國瑜的光芒蓋過，國民黨內出現「雙太陽」？朱立倫說，黨內有更多引擎發動不是更好嗎？韓國瑜領導國會，這是大家共同的期待跟光榮，不但要恭賀他，也期待未來立法院提出更多福國利民的法案，為國家打拚。

朱立倫會後透過臉書表示，對韓江配有信心，未來一定會在國會扮演最關鍵性的角色，為台灣人民揭發更多不公不義。朱並透露，未來會找時間讓韓國瑜與黨籍縣市長團聚，五十四位立委都會成為各縣市長的最強後盾，絕不再讓他們受委屈。

韓國瑜昨天首次主持朝野協商，資深立委如何看待他的表現？國民黨立委賴士葆說，與前任立法院長王金平、蘇嘉全、游錫堃相比，韓個性活潑，談吐較為有趣，能炒熱會議氣氛，即便不同政黨有不同堅持，也能在這樣的氛圍下，互相妥協，使各黨達成共識。不過，昨天是韓國瑜首次任務，目前仍看不出韓如何面對朝野攻防、法案處理，但相信以韓國瑜的手腕，應有不錯表現。

民進黨團總召柯建銘表示，昨天的協商過程很順利，至少沒有起太大的衝突，希望大家能夠理性來談，面對再有衝突的法案，未來都可以鬥而不破，基本上就是好的開始。民進黨團幹事長吳思瑤認為，立法院秘書長周萬來幫了很大的忙，昨天不是韓國瑜的得分，而是有賴於各政黨的展現的善意與彈性。

民眾黨立委林國成表示，昨天協商氣氛很不錯，韓國瑜很果斷，開放各黨團充分發言；周萬來也有老經驗，彼此一團和氣。