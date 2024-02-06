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安倍晉三母逝世 蔡、賴同表哀悼
已故日本前首相安倍晉三的母親安倍洋子四日在東京都的病院逝世，享耆壽九十五歲。
安倍洋子一九二八年出身政治世家，父親是前首相岸信介。她於一九五一年與當時擔任「每日新聞」政治記者的安倍晉太郎結婚，安倍晉太郎後來任內閣官房長官與外務大臣。兩人育有三個孩子，次子為安倍晉三，三子岸信夫曾任防衛大臣。
安倍洋子對台灣相當友好，前總統李登輝二○二○年辭世時，安倍洋子曾發弔唁函致意，她也連續多年參加駐日代表處每年舉辦的國慶酒會。
安倍洋子逝世，蔡英文總統及副總統賴清德昨天都在推特表達哀悼。蔡總統表示，安倍洋子曾在二○一六年訪台，和她一起觀賞過NHK音樂會；她要表達誠摯哀悼之意，也感謝安倍洋子為台日所做的貢獻。
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