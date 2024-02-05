側寫／回娘家的男人 韓國瑜、周萬來上演台版「韓效周」

初掌國會，今天是立法院長韓國瑜上工首日，卻一反過去金句連發常態，三場公開行程，他寡言、拘謹，接受媒體聯訪時，只有「致詞」並未「受訪」，巡視立法院區各單位，拱手作揖、謹言慎行，主持首場朝野協商表現穩健，借重秘書長周萬來的專業，化解兩大難題。時隔22年重返立院，除了意識到身分不同，顯然也有高人提點。

韓國瑜上周五首日上班未進出立院，今天是他首度赴立院上班，許多綠營人士抱持「看好戲」心態，但韓國瑜上午8點45分抵達，一天塞了三行程，上午花了45分鐘視察各單位，下午和副院長江啟臣一同會見國民黨主席朱立倫，最後主持上任後首次朝野協商。

首日上班的韓國瑜雙眼布滿血絲，一路拜會不多言，相較四年前立法院前院長游錫堃剛上任時，在院區拜會逐一握手，韓僅拱手作揖，頻說「新年快樂」、「大家都是一家人」、「以後要團隊合作」。經過醫護室，護士記得20多年前幫韓量過血壓，韓自豪血壓完全沒問題。到群賢樓，幕僚要他搭電梯，他說「我和秘書長年輕力壯」，兩人走樓梯到地下二樓印刷廠，再搭電梯上七樓，一路走下來。

他在立法院圖書館停最久，韓國瑜憶當年，頻說「這裡藏書太重要」。周萬來幾乎各處室都有認識人，還能喊出過去待在哪間辦公室。有院區人員認為不是每人都愛握手，韓這樣很好；也有人心疼73歲的周萬來，擔心他太累。

韓國瑜巡視整整花了45分鐘，最後到警衛隊頒贈春節慰勞金及加菜金，接著依序到鎮江會館法制局、預算中心、國際事務處及托嬰中心勉勵同仁，再返抵院區各記者室，對還未印名片感到抱歉，說開春會補上，來日方長。

重頭戲朝野協商，大批媒體入場拍照。韓坐定位後打開麥克風說，「謝謝各位新聞界好朋友，我們要開會了」。過了幾秒，周萬來要對她說話，韓轉頭談話時忘了關麥克風，周萬來特地往前幫韓關閉麥克風，兩人才低頭交語。

韓致詞時說，這三天來很多人關切他，「不要隨便開玩笑喔」、「口袋要有手帕衛生紙喔」，弄得好像韓國瑜不是韓國瑜了。顯然，韓國瑜憋了整天。他吐露心聲，希望別失了真誠與熱情本性，變成「滿清紫禁城來的老太監，面容枯槁」。一整天終於有金句了。

朝野協商1小時又11分鐘，主要議程的立委席次、新會期開議日，花了31分鐘解決，韓國瑜開心說「開出滿堂紅」，卻在民眾黨臨時動議討論立委陳昭姿蓋錯票事件，綠白飄出火藥味。

爭執多天的開議日，原本藍綠希望維持慣例在2月23日，民眾黨團總召黃國昌希望最快2月6日或16日。韓尊重民進黨團總召柯建銘，在藍綠白僵持的開議日之間取得折衷方案，創下20年來農曆年最早開議日。

蓋錯票事件，陳昭姿使出「委屈戰術」、柯建銘擺出「老前輩」姿態，民進黨立委吳思瑤、莊瑞雄，民眾黨立委黃國昌、林國成添柴火，黄珊珊從頭到尾未發一言。吵到一半，韓為了「勸架」，一度說，「柯總召，看我眼睛，休息一下。」最後周萬來發揮在立院服務近40年的「立法院活字典」功能，端出議事規則，替三方鋪台階。