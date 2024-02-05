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賴清德台東謝票！綠營閉門檢討大選 不解民眾黨「沒幾隻貓」卻能拿23％得票率

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
準總統賴清德今天到台東謝票，逐一向列隊歡迎的群眾擊掌打招呼。記者徐白櫻／攝影
準總統賴清德今天到台東謝票，逐一向列隊歡迎的群眾擊掌打招呼。記者徐白櫻／攝影

準正副總統賴清德蕭美琴今天到台東謝票，地方幹部指出，這次民進黨不僅丟掉立委席次，總統票也不理想，僅以27％小贏民眾黨的23％，選戰策略需要檢討改善。賴清德表示，期待未來縣黨部招募更多人加入民進黨，有計畫栽培年輕人投入公務服務，參選基層民代。

台東總統開票結果顯示，國民黨侯友宜5萬4220票，民進黨賴清德3萬131票，民眾黨柯文哲2萬5590票。

賴、蕭環島謝票之旅今天抵達台東，300多名基層黨員齊聚娜路灣大飯店吃便當，過程未對外開放。行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷開玩笑說，這次台東開票結果不理想，所以大家不能吃大餐，只能吃好一點的便當。

洪宗楷說，民進黨在台東經營這麼久、幹部也這麼多，最後得票率只有27％，柯文哲在台東幹部「沒幾隻貓」，卻能拿23％，最重要的是還丟掉立委席次，他也是這次黨內紛爭的一份子，選舉沒好話， 這部分他要向所有支持者道歉，「抱歉讓大家為難」，未來要朝如何修復及重新整隊出發才是最重要，「這次選舉結果告訴我們，應該更貼近民意。」

競選立委失利的賴坤成說，總統票數不理想，黨公職人員都要檢討，如策略、戰術、戰技及認真程度等層面都需要檢討改善，作為下次選舉借鏡。

蕭美琴以「立法院未遂」稱呼賴坤成，並表示，這次選舉有許多遺憾，如賴坤成以些微差距落敗，立法院的權力結構起了非常大變化，未來政局必定會進入一個更複雜的狀態，都有需要再檢討的地方，不過即便是艱困地區還是不能放棄，一時失敗未必是永遠失敗。

壓軸致詞的賴清德說，很不捨賴坤成無法順利當選，不過聽完大家講話讓他充滿希望，因為大家沒有放棄；期待未來縣黨部招募更多人加入民進黨，尤其要招募愛鄉愛土的有志之士、年輕人投入公共服務，有計畫培訓年輕人投入村里長、代表、鄉鎮長、議員，讓更多民進黨人才更多，更有力量服務鄉親、建設鄉土。

賴清德強調，未來會跟蕭美琴會好好守護台灣主權、發展經濟，「我現在是台灣隊長，台灣隊沒有解散」，大家要團結出發，不僅為2028年，2026年更在眼前，做不好的地方請大家要踴躍反映。

準總統賴清德、準副總統蕭美琴今天一起到台東謝票，並跟現場地方幹部及黨員拜年。圖／民進黨台東縣黨部提供
準總統賴清德、準副總統蕭美琴今天一起到台東謝票，並跟現場地方幹部及黨員拜年。圖／民進黨台東縣黨部提供
民進黨台東縣黨部今天舉辦感恩便當會，300多名基層黨員受邀參加。記者徐白櫻／攝影
民進黨台東縣黨部今天舉辦感恩便當會，300多名基層黨員受邀參加。記者徐白櫻／攝影
準總統賴清德今天到台東謝票，逐一向列隊歡迎的群眾擊掌打招呼。記者徐白櫻／攝影
準總統賴清德今天到台東謝票，逐一向列隊歡迎的群眾擊掌打招呼。記者徐白櫻／攝影
準副總統蕭美琴今天跟準總統賴清德一起到台東謝票，她確診後身體尚未完全恢復，戴著口罩出席活動。記者徐白櫻／攝影
準副總統蕭美琴今天跟準總統賴清德一起到台東謝票，她確診後身體尚未完全恢復，戴著口罩出席活動。記者徐白櫻／攝影

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