【重磅快評】鼓動台糖提告盧團隊 綠委能拔肉中刺？

台中市檢出台糖肉片含瘦肉精，事件竟演成羅生門，中央與地方各說各話。藍綠為此攻防，豬農也壁壘分明，綠委們更躍躍欲試，除「限期」台中市政府在過年前把瘦肉精事件各環節交代清楚，甚至「鼓動」台糖對台中市政府提出告訴，其中不無政治操作；藍委諷刺王必勝把盧秀燕團隊當成眼中釘，肉中刺，說得真是到位極了。

台中市食安處本月2日宣布抽驗台糖「安心豚」豬肉片時驗出0.002ppm的乙型受體素「西布特羅」，行政院食品安全辦公室昨天大陣仗舉行記者會，指農業部事後查驗，45件樣品均未檢出。衛福部次長王必勝更稱，他曾提醒台中市要審慎公布，要記者去問台中市政府為何急於公布？

王必勝的質疑加大了綠委們的政治操作空間。果然綠委們今早就發動攻擊，蔡易餘及陳亭妃指台中市政府造成民眾恐慌，農業部調查確認均未檢出西布特羅，台中市政府到底怎麼驗出，希望在過年前將實驗室研究方法、肉片來源、運送過程是哪個環節出問題交代清楚，穩定人民對食安的信心；兩人並稱，台糖針對聲譽受影響，應對台中市政府提出告訴。

其實，王必勝質疑台中市府「為何急於公布」，以及兩名綠委「鼓動」台糖對台中市政府提出告訴，都是一條龍的操作，目的只為的只是轉移食安焦點，一心只想打擊政治對手，卻沒有提出釐清疑點的方法。

民眾在意食安，在爭議未釐清之前，綠委卻要當事人台糖去告台中市政府，表現於外的心態是根本不把民眾的食安在第一位。關鍵在於這次食安事件的吹哨者是盧秀燕團隊，如果台糖肉片日後證實真的含有瘦肉精，將使盧秀燕團隊顧食安的形象強化，當然不是民進黨樂見的發展。台糖是國營單位，敢不聽執政黨立委的話嗎？

然而，台中市從1月15日至今檢驗6次確定台糖豬肉片驗出0.002ppm的「西布特羅」才決定公布，從檢驗之初到本月2日才發布新聞，時間已逾半個月，許多縣市的相關肉品都已賣光，台中市府發布新聞算是「急於公布」嗎？

再者，台中市府的實驗室是六次驗出瘦肉精，才決定發布新聞，難道還不算謹慎嗎？而且市府是依食安法發布，王必勝若認為這樣還是「急於公布」，那要請問王必勝，到底要驗出幾次？要間隔多久才能發布？王必勝要不要給個答案？

公務員依法行政，食安部門也公務員，自應依法定程序採樣、檢驗，依法發布新聞資料，況且機器不會說謊，如果明明有驗出不得檢出的瘦肉精，且毒性高於萊克多巴胺千倍，還是重複檢出，公務員留中不發，以後要追究責任，要如何自圓其說？王必勝也應該好好傳授卸責之道。

綠委們要求台中市府在春節前把瘦肉精事件交代清楚，雖然市府正火速清查，希望最快明天展開複驗，後天就有结果；但台中市府也把樣本同時給了中央，並請中央會同地方同步進行複驗，以昭公信。換句話說，目前球不僅在地方手上，也在中央手中，綠委單挑地方放話，不盡公允，中央也必須上緊發條。

綠委們對中市發動攻勢已引發效應，嘉義縣養豬事業發展協會理事長林志達要求中央、台中市府要給全台養豬業者交代，也盼政府要查出真相，否則影響豬價，農民一定會索賠；不過，雲林有豬農表示，驗到是事實，中央不該質疑提出問題的人。民進黨凡事政治考量，但食安應讓科學說話，政治暫擺一旁，好好守住食安防線，才是看守內閣的第一要務。