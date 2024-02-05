影／高雄6資深立委守經濟交通委員會 新科黃捷李柏毅有目標

高雄當選8席立委，6席資深委員都擬續守經濟、交通委員會。新科立委黃捷今天表示，因有公衛背景，最想近衛環委員會，李柏毅希望進能為高雄做最多事的委員會。高雄市長陳其邁表示，對黃捷與李柏毅有信心。

陳其邁過去任立委期間，長在內政與特種委員會。他表示，立法院是合議制，有立法院職權行使法、相關議事規則以及慣例，所以就是按照這個順序，行之有年。希望大家能夠多一些福國利民的法案，國會議事的運作能夠拋棄黨派，以國家或地方的建設為考量，這也是人民的期待。

陳其邁說，委員會的部分，因為各地方政府的發展都不太一樣，委員的專業不同，雖然現在是委員會專業化，但其實不同的議題委員會有其職權，好好努力把法案做好，這個是比較好。對高雄兩位新科立委黃捷和李柏毅很有信心，已給站在身旁的李柏毅一些建議，並交代、拜託很多事情，尤其像清華、交大高雄分部的設置，這個對左楠的人才培育很重要。

高雄前鎮、小港區立委賴瑞隆表示，他一直主攻經濟委員會，因為經濟發展對台灣、對轉型中的高雄，都至關重要。亞洲新灣區剛好也在他的選區，不管是傳統產業的鋼鐵、石化，或是新興產業的半導體、5GAIoT等，還有國艦國造、離岸風電，都是高雄的發展重點。

高雄市8席立委，6席連任，2席新任。連任的6席都主攻經濟、交通委員會，賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩、邱志偉在經濟委員會；李昆澤和許智傑在交通委員會。經濟與交通都是重要委員會，攸關重大建設與政策。新科立委雖然較難進重要委員會，也有可發揮處。賴瑞隆說，高雄8立委默契很好，在建設和政策的推動上，都能互相支持。

立委黃捷表示，最想進的是衛環委員會，因為她有公衛背景，且過去擔任黨團助理就在衛環委員會，對於環境正義、勞工權益及醫藥公衛福利等議題有耕耘，也想處理同婚的最後一塊拼圖《人工生殖法》。

立委李柏毅說，對經濟、交通委員會最有興趣，許多高雄前輩立委也在其中，能有經驗傳承；若無法進，就看在哪個委員會能為高雄做更多的事。