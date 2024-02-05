學界發起連署 拋四大開放主張籲國民黨改革

學術界發起連署，提出倡議「開放國民黨：我們的改革主張」，希望國民黨實現青年接棒，社會對話，重建使命，和內造民主的目標，號召有志者共同連署，為國民黨的徹底改革、為台灣民主的重建平衡貢獻心力。

台北大學法律系教授王震宇、清華大學通識教育中心副教授方天賜、台灣大學政治系教授左正東、淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中、致理科技大學國貿系副教授張弘遠、台灣大學政治系教授張登及、政治大學法律系副教授廖元豪、中興大學國際政治研究所教授廖舜右、政治大學外交系教授盧業中發表共同連署聲明。

聲明指出，總統立委選舉結束，國民黨再次失去執政機會，數百萬支持者挫折失望，未來會不會長期在野，更令支持者焦慮不安。國民黨雖贏得國會議長席次，讓支持者感到振奮。但要有效主導未來的立法議程，成為政治進步的領航者，還需要調整組織和路線。

聲明表示，他們是一群對國民黨寄予厚望的學術工作者，無論是否為黨員，都曾在不同時間，以不同方式支持國民黨，同時也對國民黨改革不夠快速，不夠徹底，使台灣民主欠缺制衡走向失衡，深感憂慮。為喚起國民黨內更多改革的聲音，為了讓台灣更好，決定拋磚引玉提出倡議。

聲明指出，國民黨必須向支持者全面開放，讓數百萬票投國民黨的支持者注入源頭活水，讓國民黨再次成為年輕人可以擁抱的政黨。他們具體主張開放的組織，開放的智庫，開放的理念，開放的決策。除了將改革主張同時公布於連署者的個人臉書，也會放在AVAAZ社群連署平台，號召有志者共同連署。

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