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民眾黨為電話門提告民進黨 黃珊珊還原會面卓榮泰過程

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委黃珊珊。圖/聯合報系資料照片
民眾黨立委黃珊珊。圖/聯合報系資料照片

立法院正副院長選舉選舉引發民進黨民眾黨的「電話門」爭議，民眾黨今天提出民事告訴，控告民進黨發言人吳崢。民眾黨立委黃珊珊表示，民進黨明知事實不是如此，放任發言人扭曲造謠，希望他們負起連帶責任，包括報導不實的媒體，民眾黨會一併提告。

民眾黨將在下午提出民事告訴，黃珊珊說，民進黨明知事實不是如此，還放任發言人扭曲造謠，吳崢身為民進黨發言人，雇主就是民進黨，希望他們負起連帶責任，會以民事訴訟為主，包括不實報導的媒體，民眾黨會一併提告。

黃珊珊指出，她跟民進黨前主席卓榮泰1月25日會面，民眾黨團還沒有任何決議，都是採取開放態度，包括黨團成員、民眾黨主席柯文哲辦公室都接到很多兩大黨的訊息，表達想要溝通立法院正副院長的選舉意向，民眾黨當時講得很清楚，希望聽取候選人對國會運作、未來議事及相關法案的想法，保持非常開放的態度。

黃珊珊說，她跟卓榮泰有共同好友，得知對方想要善意溝通，她就前去聽取意見，卓榮泰提出正副院長的三個方案，對她來說就是卓榮泰的方案，當天就是聽卓榮泰的方案，沒有提供任何方案，也沒有回應任何內容，後來也把對方的善意據實回報黨團。

黃珊珊表示，兩大黨的立法院正副院長候選人，陸續在1月29日拜會民眾黨團，黨團成員隔天決議，方案已經非常確定，卓榮泰所言都是事實，我們沒有任何方案，就是聽，她只是單純地轉達訊息，沒有任何承諾或意見交換，事情就是這麼簡單。

黃珊珊說，善意溝通都是好事，民眾黨立委進軍國會，未來在國會議或各種方面，希望能夠跟其他兩黨達到良善的溝通，可是看起來這場正副院長選舉，屬於民進黨內鬥，內鬥之後自己爆料，然後還要扯民眾黨，都是屬於他們的家務事。

卓榮泰 民眾黨 民進黨

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