安倍晉三母親安倍洋子逝世 蔡英文、賴清德表達哀悼

日本前首相安倍晉三母親安倍洋子逝世，蔡英文總統及副總統賴清德今天都在推特表達哀悼。蔡總統表示，安倍洋子生前對台灣友善，曾經在2016年訪台，和她一起觀賞過NHK音樂會。她要表達誠摯哀悼之意，感謝安倍洋子為台日所做的貢獻，願家屬節哀，早日走出傷痛。

賴清德說，對於安倍洋子的離世，他深感震驚與悲痛，表達最深切的慰問和哀悼，感謝安倍洋子生前對台日關係的貢獻，祈願上天給家屬力量度過這個艱難時刻。

商品推薦