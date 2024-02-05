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蕭美琴二度確診康復 今將現身花東感恩茶會
民進黨副總統當選人蕭美琴今天表示，新冠肺炎確診跟身體諸多同時發作的狀況，都已獲得改善，終於可以再出門活動了。
蕭美琴因為二度確診新冠肺炎，停止謝票活動，目前身體狀況已經改善許多，蕭美琴將可陪同民進黨總統當選人賴清德，今天到台東及花蓮參加感恩茶會。
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