柯文哲指醫生不會騙病人 「電話說」是民進黨媒體攻勢：現在只能盡量澄清
有關立法院正副院長選舉爭議，事後卻爆出喬龍頭的「電話門」爭議，民眾黨主席柯文哲今天說，醫生都是好人，不會去害病人、騙病人，真實世界要有自保的能力，而「電話說」就是最典型的例子，這是民進黨的媒體攻勢，現在就只能盡量澄清。
柯文哲下午出席北區地方謝票茶會，他說在醫生的世界裡面，每個人都是好人，病人不會害醫生，醫生也不會騙病人，但是在真實的世界裡面，有時候要有自保的能力、保護自己，「昨天那個電話說，就是典型例子。」
柯文哲指出，很多人叫他打給醫師陳永興，這些人都是醫界的朋友，不過自己沒有對方的電話，後來在媒體上變成「柯文哲主動打電話給陳永興，去做選舉交易」，他心裡就覺得很奇怪，自己根本就沒有電話號碼，怎麼可能去做選舉交易。
柯文哲表示，媒體就是一條龍，「你跟10個人講，就算澄清了8個人，還是有2個人不知道這件事情」，只要透過不斷地抹黑、抹紅，最後就會慢慢垮掉，而這也是民進黨的一種媒體攻勢，「至於要怎麼應付，我也還沒想出好的辦法」，現在只能盡量澄清，這是現實存在的問題，就看怎麼努力克服。
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