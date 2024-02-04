柯文哲「大學投票說」挨轟歧視 白營喊被誤解：每個年齡層都是要爭取的對象

民進黨立委林楚茵批評民眾黨主席柯文哲有歧視發言，民眾黨秘書長周榆修今天表示，民進黨對柯文哲就是膝反射，沒有什麼好大驚小怪，每個年齡層都是要爭取的對象，對於民眾黨來講都非常重要。

柯文哲昨天指出，民眾黨支持者的特色，是受過高等教育的年輕，中間選民，很像新加坡人民行動黨這類菁英政黨，如果台灣選舉改成有念大學才能投票，民眾黨已經贏了。林楚茵批評柯文哲這段談話，帶有歧視意味。

柯文哲下午出席北區地方謝票茶會，面對媒體追問，不發一語。周榆修說，民眾黨在選後有一連串檢討，包括投開票所數字呈現的意義，還有民眾黨該檢討的地方，一步一步來，柯文哲昨天的談話被誤解，每個年齡層、方方面面的民眾，都是我們要爭取的對象，所以對民眾黨來講，每一張選票都很重要。

周榆修表示，柯文哲的談話，是切開年齡層與教育背景，應該是說有前提設定，絕對不會是只有誰可以投票，民主國家怎麼可能這樣解讀。

柯文哲在台北市得票率墊底，周榆修指出，從客觀指標看，在柯文哲擔任市長期間，確實有市政方面的進步，不過放到全國選舉看，還是會受到投票率、操作棄保等效應影響，未來是否還會有這樣的狀況，也是民眾黨應該面對檢討的地方。

對於民眾黨政黨補助款如何運用，周榆修說，黨務工作推動一棒接一棒，今年經費運用大致分為兩個部分，第一是用於黨務擴展，絕對有其必要，第二是社會公益，民眾黨希望跟社會連結。

部分民眾黨謝票活動，民眾黨副總統候選人吳欣盈、區域立委候選人未出席，周榆修表示，吳欣盈在好幾個場次都有出席，民眾黨跟柯文哲新聞量，選後非常多，每個人行程相互支援，沒有什麼好奇怪的地方，至於在區域立委候選人的部分，大部分都有中央委員的身分，上周已經出席幹部的感恩餐會。

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