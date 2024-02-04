感恩便當會到澎湖 賴清德：支持澎湖發展、守護台灣主權

民進黨正副總統當選人賴清德今赴澎湖縣舉行感恩便當會，副總統當選人蕭美琴身體不適未出席。賴清德承諾會支持澎湖的發展，未來他所率領的行政團隊一定會持續打拚，守護台灣主權。

賴清德今天的澎湖行，除了參加便當會，並到重光威靈殿、澎湖天后宮、文澳祖師廟參香，澎湖縣長陳光復陪同。賴清德感謝競選團隊的支持，強調會讓國家穩健向前，並承諾一定會支持澎湖的發展。

賴清德表示，國際上多數肯定台灣這次的選舉結果，肯定台灣人民對民主的堅持，證明台灣是民主法治的國家，讓台灣在國際上能有更多更深入的合作機會。

賴清德說，未來他所率領的行政團隊一定會持續打拚，守護台灣主權，同時呼籲所有台灣隊的隊員，持續為了台灣的發展團結一致，請澎湖鄉親放心，他與行政團隊會全力支持澎湖的發展。 「賴清德與蕭美琴澎湖縣感恩便當會」今天舉行，賴清德承諾會支持澎湖的發展，未來他所率領的行政團隊一定會持續打拚，守護台灣主權。圖／民進黨澎湖縣黨部提供

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