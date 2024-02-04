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車禍隔天就上班 因為這個原因…張善政今親自頒發全市207個農業獎項

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
昨天剛出車禍，桃園市長張善政（左三）今出席表揚新屋區蔬菜產銷班獲全國十大績優農業產銷班與新屋農會合影。記者曾增勳／攝影
昨天剛出車禍，桃園市長張善政（左三）今出席表揚新屋區蔬菜產銷班獲全國十大績優農業產銷班與新屋農會合影。記者曾增勳／攝影

桃園市長張善政昨天在國道發生追撞車禍意外，導致自己膝蓋皮肉傷、妻子張琦雅身體不適，明天回診，應無大礙。昨天才剛發生車禍，張善政今天上午就親自主持今年桃園市慶祝農民節大會，頒發20萬元表揚新屋區蔬菜產銷班榮獲全國十大績優農業產銷班殊榮，他更親自頒發全市207個農業獎項，被形容是「愈挫愈勇」。

桃園市政府農業局在中壢區辦理今年桃園市慶祝農民節大會，市議長邱奕勝、立委呂玉玲、魯明哲等民代、市農會與各區農會代表及獎農友齊聚一堂。張善政昨天剛發生車禍、今天就出席活動，他表示，今天立春、也是農民節，非常重要的日子，所以他一定要來參加，他會頒完207個獎項，向桃園年頭到年尾辛苦的農民表達感激。

新屋區蔬菜產銷班榮獲全國十大績優農業產銷班頒發20萬元獎金、蘆竹區特用產銷班榮獲全國優良農業產銷班頒發「產銷表率」匾額、台灣稻米達人冠軍賽台灣好米組季軍得主楊海光頒發「禾豐饌珍」匾額，包括農會、個人共207個獎項，張善政逐一頒獎肯定。

得獎的新屋蔬菜產銷班第15班，經營有機蔬菜，1年營業總額超過2億元，班長宋木森說，該班成立27年，班員老中青23人，班員憑藉一股傻勁，一起研究、互相鼓勵和共享種植經驗，立志取得有機認證，短期葉菜受蟲害等影響，班員克服種植，生的葉菜沒有蟲洞、口感好，做到專業分工及智慧系統完成育苗、種植、分裝、 運送的產銷一條龍。

市府農業局長陳冠義表示，獲獎農友是在不同農作物生產努力的成果，將桃園農產品呈現多元發展，未來輔導農民生產，也會持續將桃園農業與休閒、科技和觀光全面結合，打造桃園農產品多元推廣目標。

桃園市長張善政（左三）主持桃園市農民節大會，青農代表獻花。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左三）主持桃園市農民節大會，青農代表獻花。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）主持桃園市農民節大會，慶祝和感謝農友整年的付出。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）主持桃園市農民節大會，慶祝和感謝農友整年的付出。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左三）頒「產銷表率」匾額，表揚蘆竹區特用產銷班獲全國優良農業產銷班和蘆竹區農會合影。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左三）頒「產銷表率」匾額，表揚蘆竹區特用產銷班獲全國優良農業產銷班和蘆竹區農會合影。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左二）頒20萬元獎金表揚新屋區蔬菜產銷班獲全國十大績優農業產銷班殊榮。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左二）頒20萬元獎金表揚新屋區蔬菜產銷班獲全國十大績優農業產銷班殊榮。記者曾增勳／攝影

張善政 農民

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