車禍隔天就上班 因為這個原因…張善政今親自頒發全市207個農業獎項
桃園市長張善政昨天在國道發生追撞車禍意外，導致自己膝蓋皮肉傷、妻子張琦雅身體不適，明天回診，應無大礙。昨天才剛發生車禍，張善政今天上午就親自主持今年桃園市慶祝農民節大會，頒發20萬元表揚新屋區蔬菜產銷班榮獲全國十大績優農業產銷班殊榮，他更親自頒發全市207個農業獎項，被形容是「愈挫愈勇」。
桃園市政府農業局在中壢區辦理今年桃園市慶祝農民節大會，市議長邱奕勝、立委呂玉玲、魯明哲等民代、市農會與各區農會代表及獎農友齊聚一堂。張善政昨天剛發生車禍、今天就出席活動，他表示，今天立春、也是農民節，非常重要的日子，所以他一定要來參加，他會頒完207個獎項，向桃園年頭到年尾辛苦的農民表達感激。
新屋區蔬菜產銷班榮獲全國十大績優農業產銷班頒發20萬元獎金、蘆竹區特用產銷班榮獲全國優良農業產銷班頒發「產銷表率」匾額、台灣稻米達人冠軍賽台灣好米組季軍得主楊海光頒發「禾豐饌珍」匾額，包括農會、個人共207個獎項，張善政逐一頒獎肯定。
得獎的新屋蔬菜產銷班第15班，經營有機蔬菜，1年營業總額超過2億元，班長宋木森說，該班成立27年，班員老中青23人，班員憑藉一股傻勁，一起研究、互相鼓勵和共享種植經驗，立志取得有機認證，短期葉菜受蟲害等影響，班員克服種植，生的葉菜沒有蟲洞、口感好，做到專業分工及智慧系統完成育苗、種植、分裝、 運送的產銷一條龍。
市府農業局長陳冠義表示，獲獎農友是在不同農作物生產努力的成果，將桃園農產品呈現多元發展，未來輔導農民生產，也會持續將桃園農業與休閒、科技和觀光全面結合，打造桃園農產品多元推廣目標。
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