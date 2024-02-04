柯文哲稱「念大學才能投票」遭斷章取意？黃國昌如此詮釋柯的原意

2024總統大選結束，民眾黨持續小草見面會，當中也檢討敗選，黨主席柯文哲說「如果念過大學才能投票就贏了」，引發爭議。民眾黨立委黃國昌澄清，這是外界掐頭去尾做過度詮釋，原意是說黨在該族群取得較高支持，但更重要的是爭取每位台灣民眾支持，這才是柯的原意與重點。

柯文哲持續參與「小草見面會」，他昨於新竹場指出，他得到大部份年輕人的支持，如果規定有念大學才有投票權，民眾黨就已經贏了。該言論一出，被外界認為是帶有歧視及優越感。

黃國昌今上午赴捷運府中站發春聯前接受媒體聯訪時澄清，大家真的要從頭到尾整段來讀柯文哲的發言，不可去脈絡化、掐頭去尾，切中間一句就來過度詮釋；柯昨從支持者分布及民調趨勢，說民眾黨在大專學歷以上的確取得較高支持，但更重要的是要努力爭取每位台灣民眾的支持，這是一個政黨必須要認真做的事情，點出來的是民眾黨很多不足的地方，未來如何跨越現在取得的支持者範圍，爭取更多民眾支持，這才是柯發言的原意跟重點。

黃國昌表示，全黨上下從柯文哲到他在內，所有黨公職拋出非常多方案，並積極研擬中，誠懇希望更多民眾、支持者，特別是銀髮族長輩能夠真正了解民眾黨，民眾黨的支持者雖以年輕人為主，但真的希望讓台灣及下一代可以看得到未來，相信這也是非常多父母及長者大家共同心願，民眾黨過去對於長輩溝通、宣傳、說明不足的地方，沒有藉口，只有虛心檢討反省，希望能有機會向長輩、銀髮族多加請益。 民眾黨立委黃國昌今上午赴捷運府中站前年貨大街發春聯，並於活動前接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

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