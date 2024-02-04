快訊

台糖肉片檢出瘦肉精仍是謎 林佳新指很確定1事 籲農業部查這個

立院上演新三國演義 國民黨「朱韓傅體制」牽動權力核心

成大增設公衛系只收國際生 頂大開啟招生新藍海

國會龍頭改選傳8位數價碼？黃國昌：非常嚴重 相關政黨應出來講明

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
民眾黨立委黃國昌今上午赴捷運府中站前年貨大街發春聯，並於活動前接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
民眾黨立委黃國昌今上午赴捷運府中站前年貨大街發春聯，並於活動前接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

立法院正副院長選舉落幕，綠白「電話門」事件仍延燒，傳綠營有多位中間人聯絡民眾黨主席柯文哲。民眾黨立委黃國昌上午表示，民進黨前主席卓榮泰應該出來面對講清楚，綠營醫界大老陳永興雖然有說要到協會看他，但雙方未提及立法院長合作一事。

至於媒體人黃揚明指出立院長選舉前，民進黨為爭取龍頭寶座開出8位數價碼。黃國昌對此訊息表示訝異說，他沒有被聯繫，立法院長這麼重要的選舉攸關國政發展，以及立院領導問題，如果層次Low到像地方議會正副議長，竟然傳出金錢交易，相關當事人或政黨必須要出來講明白，這不是可輕輕帶過的事，「非常嚴重」。

卓榮泰日前證實，他在綠白合過程中，曾與民眾黨立委黃珊珊見過一次面，但都是以立法院前院長游錫堃作為院長唯一人選做討論，兩人見面是在1月18日以後的事，且未參與31日的綠白最後接觸。不過該說法與18日發文矛盾，引發討論。

黃國昌上午赴捷運府中站發春聯前接受媒體聯訪時表示，卓榮泰應該出來面對，他跟綠營醫界大老陳永興見面沒有談到立院長合作一事，陳很客氣，選舉完說要到吹哨者協會來看他，彼此認識非常久，他當然表達歡迎，陳也談及民進黨對他個人有非常多汙衊。

媒體提問，國民黨稱民眾黨有誠信問題，說要國會改革，沒想到私下還是跟民進黨有接觸。黃國昌說，他很清楚從頭到尾都在講國會改革，到今天思思念念還是希望立院開議後趕快積極處理國會改革議題，畢竟藍綠國會領袖都有所表態、承諾，民眾黨立場從未改變。

民眾黨立委黃國昌今上午赴捷運府中站前年貨大街發春聯，吸引眾多民眾排隊。記者李成蔭／攝影
民眾黨立委黃國昌今上午赴捷運府中站前年貨大街發春聯，吸引眾多民眾排隊。記者李成蔭／攝影

民眾黨 黃國昌

延伸閱讀

影／開議日期喬不攏？黃國昌：國人對新國會有非常高的期待

立院召委選舉藍白合恐生變 藍委傾向共推法案監督執政

新國會羅生門 綠酸「藍白合2.0」 黃國昌再嗆：卓榮泰說謊欸！

韓國瑜明召集首場朝野協商 藍綠白過招

相關新聞

國會龍頭改選傳8位數價碼？黃國昌：非常嚴重 相關政黨應出來講明

立法院正副院長選舉落幕，綠白「電話門」事件仍延燒，傳綠營有多位中間人聯絡民眾黨主席柯文哲。民眾黨立委黃國昌上午表示，民進...

立法院委員會如何選？ 國民黨傾向讓專業立委適才適所

立法院即將開議，外界關注國民黨立委參與委員會意向，國民黨立法院黨團副書記長林思銘表示，明天才會向各立委收取委員會意向書，...

苗栗市長補選群雄並起 國民黨初選余文忠出線 藍營喊團結 地方憂分裂

苗栗市長補選國民黨內初選民調結果今天出爐，縣議員余文忠出線。縣黨部、余文忠及參加初選縣議員鄭碧玉、楊明燁，第一時間高喊和...

期待與小池百合子見面 蔣萬安曝針對這些議題交換意見

日本東京都知事小池百合子本周訪問台灣，預計2月7日將拜訪台北市政府，並與台北市長蔣萬安會面，蔣萬安今天表示，他非常期待、...

苗栗預防性下架信功622件產品 新北暫不跟進

台糖梅花肉片驗出含瘦肉精西布特羅（Cimbuterol）0.002 ppm，苗栗縣雖無台糖該批號肉品，但仍先預防性下架將...

影／開議日期喬不攏？黃國昌：國人對新國會有非常高的期待

民眾黨立委黃國昌日前爆綠營爭閣揆內鬥，總統府秘書長林佳龍指出黃國昌所言完全背離事實，黃國昌上午在回應媒體時表示，自己說的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。