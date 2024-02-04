國會龍頭改選傳8位數價碼？黃國昌：非常嚴重 相關政黨應出來講明

立法院正副院長選舉落幕，綠白「電話門」事件仍延燒，傳綠營有多位中間人聯絡民眾黨主席柯文哲。民眾黨立委黃國昌上午表示，民進黨前主席卓榮泰應該出來面對講清楚，綠營醫界大老陳永興雖然有說要到協會看他，但雙方未提及立法院長合作一事。

至於媒體人黃揚明指出立院長選舉前，民進黨為爭取龍頭寶座開出8位數價碼。黃國昌對此訊息表示訝異說，他沒有被聯繫，立法院長這麼重要的選舉攸關國政發展，以及立院領導問題，如果層次Low到像地方議會正副議長，竟然傳出金錢交易，相關當事人或政黨必須要出來講明白，這不是可輕輕帶過的事，「非常嚴重」。

卓榮泰日前證實，他在綠白合過程中，曾與民眾黨立委黃珊珊見過一次面，但都是以立法院前院長游錫堃作為院長唯一人選做討論，兩人見面是在1月18日以後的事，且未參與31日的綠白最後接觸。不過該說法與18日發文矛盾，引發討論。

黃國昌上午赴捷運府中站發春聯前接受媒體聯訪時表示，卓榮泰應該出來面對，他跟綠營醫界大老陳永興見面沒有談到立院長合作一事，陳很客氣，選舉完說要到吹哨者協會來看他，彼此認識非常久，他當然表達歡迎，陳也談及民進黨對他個人有非常多汙衊。

媒體提問，國民黨稱民眾黨有誠信問題，說要國會改革，沒想到私下還是跟民進黨有接觸。黃國昌說，他很清楚從頭到尾都在講國會改革，到今天思思念念還是希望立院開議後趕快積極處理國會改革議題，畢竟藍綠國會領袖都有所表態、承諾，民眾黨立場從未改變。 民眾黨立委黃國昌今上午赴捷運府中站前年貨大街發春聯，吸引眾多民眾排隊。記者李成蔭／攝影

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