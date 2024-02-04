苗栗市長補選群雄並起 國民黨初選余文忠出線 藍營喊團結 地方憂分裂

苗栗市長補選國民黨內初選民調結果今天出爐，縣議員余文忠出線。縣黨部、余文忠及參加初選縣議員鄭碧玉、楊明燁，第一時間高喊和諧、團結，縣長鍾東錦、立委邱鎮軍等人也對選情樂觀其成。

國民黨立委邱鎮軍從苗栗市長轉戰國會成功，苗栗市長補選被視為立委選舉延長戰，縣選舉委員會規畫4月13日補選投票，最後必須於2月6日委員會議審定，目前選情局勢，藍、綠、白群雄並起。

國民黨縣黨部書記長林怡君、余文忠、鄭碧玉、楊明燁，及3家民調公司上午10點半在縣黨部，公開民調結果由余文忠以些微差距出線，余、鄭、楊3人步出場外，豎大拇指喊話和諧、團結，支持黨內初選推出的人選。

國民黨縣黨部主委邱一峰也將初選結果第一時間通知鍾東錦，邱鎮軍及議長李文斌等人都樂觀其成。縣黨部指出，苗栗市長補選對手來勢洶洶，泛藍陣營沒有分裂的本錢，黨內初選沒有輸家，國民黨唯有團結，才能在補選勝出，黨部將盡速呈報黨中央，建議徵召余文忠參選。

市長補選目前群雄並起，政壇視為藍營的縣議員禹耀東已經宣布走自己的路參選，苗栗市農會理事長賴桂煖先前與邱鎮軍競選市長失利，也評估捲土重來的可能性。地方人士憂心，藍營分裂恐傷選情。

民進黨部分，縣議員徐筱菁於2月2日黨內登記，苗栗市民代表李建宏將於2月5日或6日登記，黨內登記7日中午截止，徐、李都強調將循黨內的機制，推出最適合人選，市長補選不會缺席。

民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥表示，將會報告黨主席柯文哲，審慎評估是否參加苗栗市長補選，可能人選是他或苗栗市民代表會前主席楊喬安，2擇1參選。

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