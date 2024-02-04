立法院委員會如何選？ 國民黨傾向讓專業立委適才適所

立法院即將開議，外界關注國民黨立委參與委員會意向，國民黨立法院黨團副書記長林思銘表示，明天才會向各立委收取委員會意向書，這屆專業立委相當多，會讓擁有特殊專長的立委，優先進入適才適所的委員會。另有立委透露，外界關注各委員會召委會人選，黨團傾向剛開議後，由熟稔議事規則的資深立委來帶學弟妹。

林思銘指出，立委仍在填志願表，希望能用學長姊帶學弟妹的方式，組成此委員會名單，每個立委專業不同，有教育、財經、司法、衛環等，希望黨團立委相互溝通，讓擁有專長的立委進入相關委員會。國民黨立委陳菁徽的專業是生殖醫學，當然優先讓陳進入社福衛環委員會。

另有立委認為，國民黨希望在這屆立委任期，讓民眾看見更多改變，加上立委席次變多，可能不會再像以往一樣，讓立委隨意選擇進入自己想要的委員會，如果遇到人數過多，可能會讓擁有相關專業的立委優先進入，剩下的再來做其他安排。

這名立委說，通常幹部會優先禮讓立委先選委員會，最後再視哪個委員會缺人，主動補上。照往例來看，司法法制委員會較冷門，黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷有較高機會進入這個委員會。

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