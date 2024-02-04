苗栗預防性下架信功622件產品 新北暫不跟進

台糖梅花肉片驗出含瘦肉精西布特羅（Cimbuterol）0.002 ppm，苗栗縣雖無台糖該批號肉品，但仍先預防性下架將信功實業生產的豬肉相關製品，共回收下架8個品項、622件。新北市府目前暫不跟進，且昨天稽查架上皆未有違規批號產品，但民眾若有疑慮，台糖昨晚已宣布接受消費者對梅花肉片退貨。

台糖安心豚冷凍梅花肉片（效期：2024/6/10，追溯號碼23121150490-52513）檢出禁用之乙型受體素西布特羅0.002 ppm，新北市衛生局追查發現，違規產品販售至1家台糖特約專櫃門市，已售出16包約5公斤。衛生局昨擴大稽查轄內20家全聯超市、國軍福利社及其他賣場超市，確認架上均無問題批號產品，因此目前暫不跟進預防性下架信功實業生產的豬肉相關製品。

新北市衛生局食藥科長楊舒秦說，由於這次驗出的瘦肉西布特羅是0.002ppm，其實非常微量，是哪個環節出問題還需調查。豬肉片溯源可分為養豬場、屠宰場，包括檢驗飼料及飼養環境，且該批豬肉片是有產銷履歷，能追查到是哪一個畜牧場，農業部先前才會宣布移動管制，不准該畜牧場豬隻進出，並採集毛髮、飼料檢驗，

楊舒秦說，豬肉片生產過程與食品添加物加工過程不同，豬肉片僅需經過屠宰切片，無法額外再加添加物，只能回到畜牧場給豬吃了什麼、施打哪些藥物導致殘留或飼養環境污染等。

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